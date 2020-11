Iza ‘pinagnasaan’ ni Jameson

Dalawang teleserye na ang pinagsamahan nina Iza Calzado at Jameson Blake, pero ngayon lang nakaramdam ng matinding kaba ang aktres.

Kasi naman, lovers na ang role nila sa pelikulang Loving Emily, at may mga matitinding halikan, lampungan nga silang dalawa.

“Sabi ko, oh my God, si Jameson? Naglolokohan na kami noon pa lang. Awkward ako. I cant see Jameson as a lover. Para siyang baby boy sa akin. Although meron kaming playtime or ongoing na tawagan na ‘Baba’.

“Actually nahirapan ako. Kasi little boy ang tingin ko sa kanya. Naasiwa ako. Kasi mas matanda ako. At nag-sensuality workshop kami,” sabi ni Iza na 38 years old na, habang si Jameson ay 23.

“Ang dami naming kissing scene. So nasanay na, hindi na nagkailangan. Kahit kami ni Epy (Quizon) marami ring kissing scene, kaya tawa kami nang tawa.

“Pero kumportable naman, kasi alam ko na safe naman ako sa kanila,” chika ni Iza.

So, wala bang naramdaman si Iza na parang may pagnanasa si Jameson sa kanya?

“Sa tingin ko wala! Hahahaha!” sagot ni Iza.

“Meron, ha! Gusto mo bang makita?” sabi naman ni Jameson.

“Kinakabahan ako! Hahahaha!” hirit ni Iza.

Well, sa trailer pa lang ng Loving Emily na dinirek ni Gerardo Calagui ay ramdam na agad ang matinding elya ni Jameson kay Iza. Na hindi naman kataka-taka dahil saksakan ng seksi at ganda ng aktres.

Kasama rin sa Loving Emily sina Christian Vasquez, Ruby Ruiz, Anne Feo, JJ Quilantang, Claire Ruiz, at Heaven Peralejo. (Dondon Sermino)

Calzado napamura sa rebelasyon ni Epy Quizon

Anyway, sa chikahan na `yon ay bigla ring sumingit si Epy. Kinontra nga niya ang sabi ni Iza na safe siya kina Epy at Jameson, dahil wala nga raw pagnanasa ang mga ito sa kanya.

“Hindi totoo `yon! Ako may pagnanasa!” sabi ni Epy.

“Ay potah! Napamura tuloy ako! Erase! Erase! Hahahaha!” reaksiyon ni Iza.

“Ano ba ‘yan? Nabasa ang kili-kili ko! Napamura ako! Pasensiya na po. Tao lang! Wash-wash my mouth! Hahahahaha!” dugtong na chika pa ni Iza.

So, kay Iza lang ba may pagnanasa si Epy?

“Kay Iza at Jameson!” natatawang sagot ni Epy. (Dondon Sermino)