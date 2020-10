Iza ‘nabahuan’ sa luto ni Jodi

Kinaaliwan at pinag-usapan ng mga netizen, mga online influencer, ang mga eksena, linyahan nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria sa “Ang Sa Iyo ay Akin.”

Sa eksena nitong Lunes (Oktubre 7) kung saan na-imagine ni Ellice (Iza) na tinapunan niya ng sabaw si Marissa (Jodi) at binitawan ang linyang, “Ang isang tulad mo, mas bagay sa eat-all-you-can, dahil matakaw ka. Lahat gusto mong tikman,” hindi napigilan ng Twitter user na si Smoothie McCreery na mag-post ng “Okay, uh, I feel attacked.”

Umabot na sa libo-libong view at mahigit 9,000 like ang reaksyon ng sikat na Twitter user.

Noong Oktubre 7 naman ay mistulang showdown ng asawa at kabit ang eksena nina Iza at Jodi, nang sabay silang mananghalian sa opisina ni Gabriel (Sam Milby).

Pasaring ni Ellice kay Marissa ay malansa ang dala nitong ulam na bagoong, pero binara ito ni Marissa na sabi mahilig sa maraming ulam at putahe si Gabriel.

Anyway, wala nga raw tapon sa cast, dahil may Jodi, Iza, Sam na, may Maricel Soriano pa.

Sa kabilang banda, hindi naman natatapos ang dapat abangan sa serye sa pagpasok ni Madam (Carla Martinez) na siyang tumulong kay Marissa para lumabas ng kulungan.

Ang “Ang Sa Iyo Ay Akin” ay mapapanood na rin sa A2Z channel 11 analog TV simula Lunes (Oktubre 12).

Ang A2Z channel 11 analog TV ay mapapanood sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Bataan, Batangas, Bulacan, at Pampanga. Maaari rin itong mapanood sa iba’t ibang cable TV at satellite TV providers sa buong bansa. (Dondon Sermino)