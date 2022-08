Iza hindi planado pagbubuntis sa edad na 40

Pagkatapos ng ilang taon din mula nang magsama at ikasal sina Iza Calzado at Ben Wintle, finally, magkakaroon na sila ng soon-to-be Little Iza o Little Ben.

May pa-preggy reveal na si Iza sa kanyang Instagram account. Kasabay ng kanyang ika-40th birthday ang announcement ni Iza.

“They say life begins at 40.

“So I had all these big plans for my 40th year on Earth as it also coincedes with my 20th year in the industry. I already completed a few of the exciting projects lined up for me and there were a few dream projects in the pipeline. I was ready to usher in this new chapter of my life.

“Then you came along. Unexpectedly. You may not have been in my immediate plans but instinctively knew that this was the plan.

“In my forty years I have come to discern when God is steering me to a different direction. A path I may not have thought of yet it always turn out to be the best for me. So now, i surrounded to His will with no resistance.

“God’s plans are always far greater than mine and I humbly this new chapter of my life with a heart filled with gratitude, casting all my fears and worries aside and simply trusting in the divine timing and wisdom of life. Something deep inside me knows that you will propel me to greater heights to soar higher than ever before in ways I cannot even begin to imagine. You will give me the why, the purpose, the direction in life, and I embrace you in my life as we build, along with Ben— your dad, a family.

“As a character of mine said in a film, “In love there is no fear.” So I will choose to live each day giving life to you vibrating from this frequency.

“They were right. Life does begin at 40. Simply put, your life begins as your mother turns forty. To know that life is growing inside me is great miracle. You are miracle. You are my guiding light.

“Thank you Lord, for the most beautiful birthday gift, our abundance.”

Binaha ng mga happy birthday at congratulations ang Instagram ni Iza. Ayon naman sa kanyang manager na si Noel Ferrer, nang magka-COVID-19 daw si Iza, nasabi nito na may gagampanan pa siyang role, at ito ay ang maging isang ganap na ina.

Bianca, Ruru todo ligaya sa Korea

Sa kabila ng napakaraming magagandang comment ng mga netizen, viewer, bukod sa consistent high ratings ng GMA Telebabad na “Lolong,” ‘di siguro mawawala ‘yung meron pa rin na namba-bash.

Pero para sa bida nito, ang kasalukuyan pa rin nagi-enjoy sa South Korea na si Ruru Madrid kasama ang girlfriend na si Bianca Umali, obvious na overwhelmed lang siya sa tagumpay na tinatamasa ng serye ngayon.

“Ako naman po, nakita niyo naman ako nagsisimula pa lang. Ako po ‘yung sobrang taas ng pangarap ko sa buhay at ito lang po ‘yung sobrang matagal ko nang hinihintay.

“Noong binigay po sa akin ang proyektong ito, I’m just very thankful whatever happens. Maging successful man ‘yan or what, kasi alam ko po sa sarili ko na binuhos ko ang lahat ng makakaya ko para po rito sa programang ito.

“Pangalawa, ‘yung samahan na nabuo po namin dito while doing the project, hindi po matatawaran. Habambuhay na po ‘yon and ‘yung mga natutunan ko po sa project na ‘to, sa nga veteran actors na nakasama ko at mga baguhan, ‘yun po ang hindi ko makakalimutan.”

Sabi pa ni Ruru, mula raw nang maging artista siya, nagkaroon siya ng bagong goal sa buhay at ito ay makapagbigay ng inspirasyon.

Gusto rin daw niyang maka-inspire sa iba. Kaya grateful daw siya na through Lolong din, nabibigyan din niya ng inspiration ang mga manonood.

“Actually, ‘yung mga natatanggap po naming mga komento, sobrang nakatataba po ng puso.”

Sa isang banda, nasa ikalawang yugto na ang Lolong at may mga bagong cast din na makakasama at mapapanood.