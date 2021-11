Iyaking baby todas sa suntok ni erpat

Isang sanggol ang nasawi nang sapakin ito ng sariling ama na nairita sa kakaiyak ng anak sa Kagoshima, Japan.

Agad namang nadakip ang suspek na si Natsuki Nakashima, 23, matapos amining sinuntok sa ulo ang kanyang 1-month old baby girl nang mairita sa walang puknat nitng pag-iyak.

“I hit her because she would not stop crying. I was suffering from stress,” depensa ng tatay.

Isinugod pa umano ng suspek ang bata sa ospital dahil napansin nito na hindi na humihinga ngunit idineklara na ring patay nang sumunod na araw dulot ng tinamong cerebral bleeding.

Nabatid na nangyari ang krimen habang nasa labas ang misis ng suspek kasama ang dalawa pa nilang anak.