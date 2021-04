Iwasan paglabas! Metro Manila sandamakmak ang virus

Nanawagan ang OCTA Research sa publiko, lalo na ang mga taga-Metro Manila na huwag lumabas kung hindi kailangan dahil kalat na kalat ang COVID -19.

Sinabi ni Dr. Ranjit Rye na kailangan ang doble-ingat dahil mabilis ang COVID contamination at punong-puno na ang mga hospital dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga tinatamaan ng COVID-19.

“Kung hindi kailangang lumabas huwag na po lumabas kasi kalat na kalat ang COVID ngayon. Dobleng pag-ingat, punong-puno pa ho ang hospital natin,” ani Dr. Rye.

Limang libo araw-araw aniya ang average cases sa National Capital Region kaya dapat seryosohin ng mga tao ang pag-iingat at makipagtulungan sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum health standards.

“Meron bang hope? Meron ho kung magtutulungan tayo, magbabayanihan tayo, sumunod sa minimum health standards, we simply make the MECQ work, in the next two to three weeks bababa po lahat ‘yan,” dagdag ni Dr. Rye.

Kaugnay naman sa naging pahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na aasahan ang posibleng pagsirit pa ng COVID cases sa Hunyo o Hulyo, sinabi ni Dr. Rye na hindi pa humuhupa ang COVID surge kaya hindi pa nila naisip ang sinabi ng kalihim.

“We are in the middle of the surge, nasa gitna tayo ng isang matinding surge hanggang ngayon. Hindi pa ho humuhupa ‘yong ating surge ngayon kaya hindi pa namin maisip ‘yong sinabi ni General Galvez,” wika ni Dr. Rye. (Aileen Taliping)