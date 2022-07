Iwas expire! 2nd booster turukan na lahat

Kinalampag ni dating Presidential Spokesman at dating miyembro ng Inter-Agency Task Force Secretary Harry Roque ang Departmemt of Health (DOH) para ilarga na ang second booster sa lahat ng sektor.

Sa harap na rin ito ng naitalang mahigit 27,000 aktibong kaso ng COVID19 sa buong bansa bunsod ng mga bagong COVID subvariant.

Sinabi ni Roque na nasa krisis pa rin ang bansa dahil sa COVID19 kaya dapat magtuloy-tuloy ang pagtuturok ng secpnd booster shot laban sa mabagsik na virus.

“In view of the current 27,000 active COVID-19 cases nationwide and the reported 4.2 million expired vaccines from the private sector, I urge the Department of Health to immediately administer second booster shots to Filipinos other than those under the A1-A3 categories,” ani Roque.

Dapat agad aniyang bakunahan ng second dose ang mga frontliner, essential workers, mga grupong katutubo at ng iba pang sektor para makasiguro ng proteksiyon laban sa COVID-19.

Sinabi ni Roque na bilang dating miyembro ng IATF, naaalarma ito sa mabagal na rollout ng se¬cond booster shot lalo na ngayong muling tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa

Hindi rin naitago ng dating kalihim ang pagkadismaya sa mahigit 5 bilyon ang nasayang na mga bakuna ng pribadong sektor dahil sa mabagal na pag-aksiyon ng mga dapat magbigay ng desis¬yon para sa second booster.

“As reported by Go Negosyo, I express dismay over the expired vaccines that have incurred P5.1 billion in losses to the private sector. On July 31, another batch of AstraZeneca vaccines will expire,” wika ni Roque. (Aileen Taliping)