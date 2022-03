Iwas debate ni BBM tinawag na kaduwagan

Naniniwala ang kampo nina presidential candidate Vice President Leni Robredo at Senador Kiko Pangilinan na pinaiiral ng kampo ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang ‘cancel culture’ para makaiwas sa mga debate at political rallies.

Ayon kay dating Congressman Erin Tañada, senatorial campaign manager ng Robredo-Pangilinan tandem, ang hindi pagsipot ni Marcos sa mga debate ay patunay ng kaduwagan.

“Leadership is about showing up. It is about honoring commitments. The presidency is not a game of hide-and-seek,” pahayag ni Tañada.

“If what drives Marcos to go back to Malacañang is to relive the ‘taguan’ game in the house of his youth, naku delikado ang bayan dyan,” dagdag ni Tañada.

Ayon kay Tañada, mahalaga na maipaliwanag ang mga plataporma ng isang kandidato lalo na sa mga naghahangad sa pinakamataas na posisyon.

“He cannot just hide from his call of ‘unity. Unity in itself is not a platform, not a plan,” pahayag ni Tañada.

Sinabi pa ni Tañada na ang ugaling pinaiiral ngayon ni Marcos na biglang kinakansela ang mga public engagement ay madadala kung mananalong pangulo ng bansa.

Matatandaang makailang beses nang hindi sinipot ni Marcos ang mga interview at mga debate.