Iwas COVID-19: Rhian Ramos ayaw na sa halikan

Si Rhian Ramos ang isa sa siguradong sasabak agad sa taping kapag pwede na nga at ini-allow na.

Wala naman daw problema sa kanya kapag talagang kailangan na nilang mag-taping, pero sigurado raw na magkakaroon na ng ilang limitation.

Una, hindi raw siguro siya papayag sa kissing scene. Kung meron man at talagang kailangan, baka raw kailangang tanungin muna kung nakapag-COVID-19 test bago siya pumayag sa kissing scene.

Sa ngayon, good idea para kay Rhian ang ginagawa ng network na ipinapalabas na lang munang muli ang mga past teleserye ng network. Katulad ng hit serye nila ni Dingdong Dantes na sampung taon na ang nakalilipas. Proud si Rhian na kasama ang serye nilang ito, when she was just 18 year old among the network’s highest rating primetime.

“At saka, marami sa mga shows noon na hindi pa uso ang stream online. Pero I think naman, sa longer terms, babalik pa rin dati ang entertainment but for now, maganda na ibinabalik nila yung mga dati.”

Derek naghahanda na sa kasal kay Andrea

Pinag-connect-connect na ang mga posting recently ni Derek Ramsay sa kanyang Facebook at Instagram accounts.

Nag-post lang ito sa Instagram ng old picture nila ng girlfriend na si Andrea Torres na may caption na “soon” ang dami na agad kinilig. Yung iba, iniisip na muling pagsasama nila sa teleserye, which is, ang alam namin, may gagawin naman talaga silang bago, pero dahil nagkaroon ng pandemic kaya naudlot.

Ilang netizens ang nagsabi na hindi naman daw siguro bagong serye ang tinutukoy ni Derek na “soon” sa kanila ni Andrea dahil hindi pa naman makakapag-taping sa ngayon.

Dito na pumasok ang hinala ng iba na baka magpu-propose na raw si Derek kay Andrea. Baka rin daw ngayong naka-lockdown at dalawang buwan na silang magkahiwalay, mas na-realized nito kung gaano niya na-miss at kamahal ang girlfriend.

Eh, prior to his IG post, nag-post din si Derek sa kanyang Facebook account na ibinebenta na niya ang tatlo sa mamamahalin niyang sasakyan. Ang Aston Martin DB11, Ferrari 12 ang dalawa sa tatlong ibinebenta ni Derek.

Eh sinagot na ni Derek ang nag-akalang Kapamilya pa rin siya at sinabihan siya ng O.A. na ilang araw pa lang daw naka-shutdown ang ABS-CBN, nagbebenta na agad siya o wala na siyang pera. Kaya sinagot ito ni Derek nang, “I’m with GMA, Dude. Kapag nagbebenta, wala na agad pera? Hay nako.”

Kaya inisip agad ng ibang netizens na siguro nga raw, may plano na si Derek pakasalan si Andrea at naghahanda na ito, huh!