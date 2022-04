Iwa imbyerna sa mga tangang basher ni Ping

Defender talaga ni Senator Ping Lacson na isa sa tumatakbo ngayon sa pagka-Pangulo ang kanyang “daughter-in-law” na si Iwa Moto.

Si Iwa ang very vocal palagi sa pangangampanya at the same time, sumasagot sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa kanyang “father-in-law.”

May tinag si Iwa na dalawang online news site sa kanyang Facebook story at tila binantaan din pagdating daw sa pamilya niya, hindi niya hahayaang bastos-bastosin lang.

Sey ni Iwa, “Sa mga walang alam. Basa basa din para ma-educate. Kasi puro kayo pangba-bash ng wala sa lugar. Daddy Ping has courage, integrity and loyalty. He loves his country so much kaya siya lumalaban… hindi para sa kanya. Kundi para sa mga taong nangangailangan. We need someone who will not fail us.”

Dugtong pa niya, “Hindi lang kayo ang may karapatang maglahad ng saloobin nyo. Bago kayo mag comment research muna. Para ‘di mukhang tanga.

“Tandaan nyo, mabait ako! Pero when it comes to my family, I will never let anyone disrespect them.”

Kim sinita pag-atras sa debate ni Marcos Jr.

Hindi na bawal o takot si Kim Chiu na ‘lumabas’. Hindi na rin siya takot na magsalita at sabihin kung ano ang saloobin niya.

Dahil sa naging pahayag o sagot ng spokesperson ni Bongbong Marcos Jr. tungkol sa hamon ni Vice President Leni Robredo na debate, si Vic Rodriguez na naman kasi ang tila naka-saklolo sa pagsagot at hindi si BBM mismo.

Si Kim na kilalang solid supporter ni VP Leni at isang Kakampink ay naglabas ng reaksiyon niya at naku-curious lang daw siya bakit si Vic ang palaging sumasagot at humaharap. Tila naguluhan pa ito kung si Marcos, Jr. ba ang tatakbo sa pagka-Presidente o ang spokesperson nito.

Sabi ni Kim sa kanyang Tweet, “Uhm curious lang po? bakit parang mas si sir spokesperson yung laging sumasagot, nakikita at humaharap? sha po ba yung tatakbo? Diba campaign period palang? Dapat yung nag aapply yung sasagot. Just like in any other job application or job interview.”

At saka niya sinundan at inunahan na ng mga hashtags na “no bashing” at “just curious.”

Umani naman agad ng libo-libong likes at re-tweet ang post na ito ni Kim at nag-Twitter trending din siya. Sa isang banda, kagagaling lang ni Kim sa Coron, Palawan na sey nga niya, “a good place” bilang isa pang surpresa sa birthday niya ng kapatid na si Kam Chiu para sa kanilang pamilya.