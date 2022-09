Ivy bobomba sa F2 Logistics

TULUYAN nang nilisan ni National University Lady Bulldogs middle blocker Ivy Keith Lacsina ang defending University Athletic Association of the Philippines (UAAP) champion squad upang tahakin ang professional league nang pumirma sa F2 Logistics Cargo Movers sa Premier Volleyball League (PVL).

Masasaksihan sa panibago niyang koponan ang 22-anyos na tubong Angeles City, Pampanga sa PVL Reinforced Conference na nakatakdang simula sa Oktubre.

“Unloading @16ivylacsina. Let’s all give a warm welcome to a new member of the F2 Family. Welcome home Ivy! #LetsMoveNow #LetsGoF2LetsGo,” ayon sa inilabas ng koponan sa Facebook post.

Naging malaking tulong si Lacsina sa Jhocson, Sampaloc-based squad para matuldukan ang 65-taong pagkagutom sa kampeonato at maiukit sa kasaysayan ang pagwalis sa eliminations at finals, kabilang ang paghakot ng mga individual award. (Gerard Arce)