Ivermectin ayaw ipainom kay Erap ng mga doctor

Tumanggi ang mga doktor ni dating Pangulong Joseph ‘Erap’ Estrada na bigyan siya ng Ivermectin dahil panghayop lang ang nasabing gamot.

Inamin ito ng panganay ni Erap na si dating Senador Jinggoy Estrada.

Ani Jinggoy, nag-usap silang magkakapatid kung bibigyan ba ng Ivermectin ang kanilang tatay, na dinapuan at gumaling na mula sa COVID-19.

“The doctors said, ‘I will not give Ivermectin to your dad because that is only for animals’,” ani Jinggoy sa panayam ng ANC kahapon.

“I really have to follow the doctors’ advice,” dagdag niya.

Una nang nagbigay ang Philippine FDA ng compassionate use permit sa ilang ospital na gustong magbigay ng Ivermectin sa kanilang mga coronavirus patient, matapos pumabor ang ilang kongresista sa paggamit ng nasabing gamot kontra COVID-19. (Riley Cea)