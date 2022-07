Ivana tumirik mata sa romansa ni Gerald

Tawang-tawa ako sa mga komento ng mga netizen sa kumalat na romansahan nina Ivana Alawi, Gerald Anderson, na kuha sa honeymoon scene nila sa ‘A Family Affair’.

Ang mga netizen kasi, hindi pinalampas ang acting ni Ivana habang niroromansa ni Gerald. Kasi nga, kitang-kita ang pagtirik ng mga mata niya habang hinahalik-halikan siya ni Gerald bibig, sa leeg, hanggang sa pagbuhat sa kanya para ihiga sa kama.

Ang dami-raming mga netizen ang nag-screenshot ng eksena na `yon, na kakaloka nga, dahil ang mga mata ni Ivana, sobrang tirik na tirik na parang nahihibang na talaga.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Ang galling nila. Ang intense ng love scene. Parang may feelings talaga sila sa isa’t isa. Ang sarap!”

“Gosh ang lakas ng chemistry nila!”

“Parang totoo talaga na bumigay si Ivana kay Gerald oh!”

“Wow, tirik na tirik mga mata ni Ivana. Para siyang dinala sa langit ni Gerald.”

Well…

***

Cloe Barreto todo buyangyang sa ‘Tahan’

Hindi nagpahuli si Cloe Barrett kay Jaclyn Jose sa pag-arte sa pelikulang ‘Tahan’ na dinirek ni Bobby Bonifacio, at mapapanood sa Vivamax.

Ang bongga ng mga eksena ni Cloe, at ramdam mong inalalayan talaga siya ni Jaclyn sa mga mahihirap na eksena.

Kunsabagay, sa presscon nga nila, sinabi na agad ni Jaclyn na lahat ng kaya niyang ibigay na suporta sa isang baguhan, binibigay niya, dahil nagdaan nga rin siya sa pagiging baguhan.

Sabi nga ni Cloe, may mga eksena na hirap na hirap siya, pero dahil sa mga tulong ni Jaclyn, nagawa nila ng maayos.

Well, maloloka lang kayo sa ‘Tahan’ dahil sa simula pa lang, mabubusog na kayo sa mga matitinding eksena, na kung saan ay puro hubot’ hubad si Cloe, ha!

May lampungan siya sa kapwa babae, kay Mercedes Cabral, na niroromansa siya, niroroman siya niya.

May matinding ‘kangkangan’ din siya sa isang baguhang aktor, na na-pick up lang niya sa bar. At mistula nga siyang karerista na mahusay mangabayo.

May nakakabaliw na eksena rin siya kay Karl Medina, na ginawa naman siyang aso.

At siyempre, may matinding romansa rin siya sa isang matandang lalake, na kung saan ay nakatali ang mga kamay niya, at tinitikman ang nakabuyangyang niyang alindog.

Well, marami pang maiinit na eksena si Cloe. Super tapang nga niyang magpakita ng lahat-lahat.

Well, hindi ko na dedetalyehin ang mga eksena, pero siguradong mabubusog kayo sa maiinit na hubaran, romansahan. Pero, ang mas matindi talaga ay ang biglang pagbabago ng istorya sa bandang dulo ng ‘Tahan’ na ikabibigla niyo talaga.

Bongga ka Cloe!