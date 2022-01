Ivana sinisi sa ‘kademonyohan’ ng mga barako

Linggong-linggo, nagkasala ang mga barako dahil kay Ivana Alawi.

Kaloka lang na si Ivana ang sinisi ng mga barako kung bakit nademonyo raw ang isip nila. Si Ivana rin ang sinisi ng mga girlash kung bakit ang mga dyowa nila ay nabulabog ang utak.

Kasi naman, linggong-linggo nga, itong si Ivana, nag-post ng sexy photo niya sa Instagram. Oo nga, seksi na talaga si Ivana, pero `yung mag-post ka pa ng photo na puting-puti ang swimsuit mo, na ang taas ng cut, at halos kita na ang pisngi ng langit, at bakat na bakat talaga ang boobey, o kaloob-looban ng isang babae, aba, madedemonyo talaga ang kahit na sinong kalalakihan na may matinding pagnanasa sa kanya.

Ang handler ni Ivana mismo ang nag-remind sa kanya na, “Linggong-liggo ha! Hahahaha!”

Sabi nga ng mga fan kay Ivana, “Ang hot mo, ang sarap mo, ang seksi mo, grabe ka, ang tindi mo.”

Kaaliw rin ang ibang mga fan na tina-tag talaga si Joshua Garcia sa post na `yon ni Ivana.

Pero siyempre, marami ang natuwa na magaling na si Ivana, at balik na siya sa pagpapaelya sa mga male fan niya. Super lungkot nga raw sila noong mga panahong bakasyon si Ivana sa social media dahil nagka-virus ito.

Gigil si Chard:

Sarah nagpaulan ng alindog sa dagat

Mukhang masusundan na si bunso. ‘Yan ang chika ng mga fan sa pinost na photo ni Sarah Lahbati sa Instagram.

Well, dahil birthday nga ni Richard Gutierrez nitong Jan. 21, nag-isip ng surpresa si Sarah para sa kanyang mister. Nagpunta nga sila sa Lihim Resorts para magdaos ng birthday ni Richard. At siyempre, kasama nila ang kanilang mga anak, sina Zion, Kai.

Eh, sa klase ng mga photo na pinost ni Sarah, na puro maiinit na yakap, halik ang binigay sa kanya ni Richard bilang pasasalamat, posible ngang nagkaroon ng instant honeymoon sa kanila, lalo na at alam naman natin na madalas ay wala si Richard sa bahay dahil sa taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’.

Pero, mas lalong tumindi ang hinala ng mga fan na posibleng bago matapos ang 2022 ay magkaroon ng ‘baby’ sina Sarah at Richard, dahil sa pinost ng aktres na nasa dagat siya, at super sexy talaga sa suot niyang swimsuit.

May pa-wetpaks nga si Sarah photo, kaya sure raw silang gigil to the max ang mister niyang si Richard. Na oo nga naman, nakakaulol naman talaga ang kagandahan, kaseksihan ni Sarah, eh.

“Naku, patay ka kay Richard mamayang gabi!”

“Nakaka-speechless ang kaseksihan mo.”

“Super hot mama! Third baby in the making.”

“Nakaka-obsess ang kaseksihan mo.”

“Mukhang masusundan na si bunso, oh!”

Well, abang-abang na lang kung sa March o April ay may announcement sina Sarah at Richard, ha!