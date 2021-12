Ivana pagsasaluhan ng 4 lalake

Tiyak na ikatutuwa ng million of followers ni Ivana Alawi ang nabalitaan namin tungkol sa kanya.

Looks like, ni-lift na ni Ivana ang sariling desisyon na ‘wag na munang gumawa o tumanggap ng kahit anong teleserye. Nangyari ito ngayong pandemic kaya dalawang taon na rin siyang hindi tumatanggap ng any acting projects.

Supposedly talaga, may pagbibidahan siya na napunta na kay Erich Gonzales nang tanggihan niya nga muna ito.

Pero ang balita namin, umoo na raw si Ivana na muling gumawa ng teleserye. Sisimulan niya ito sa first quarter ng 20222. At hindi lang isa o dalawa, pero apat ang magiging lalaki ni Ivana bilang leading men niya.

Meron din daw sanang movie na gagawin na, pero nagka-aberya dahil sa napiling leading man ng production. Pero posible rin daw na hindi lang serye, pero may movie itong gagawin ngayong taong 2022.

Given na at talagang malakas ang following ni Ivana sa online, particular na sa YouTube. Kaya tiyak na marami ang mag-aabang kung dala-dala pa rin niya ito sa telebisyon at pelikula.

Kahit walang raket: Ryzza Mae may dream house na sa Pampanga

Kahit na pandemic pa at masasabi rin na pansamantalang hindi napanood si Ryzza Mae Dizon sa Eat Bulaga dahil sa ilang restrictions, lalo na sa mga minors, heto’t tila unaffected naman ang finances niya.

May bahay na si Ryzza sa Metro Manila, pero hindi pa pala ito ang dream house niya.

Sa bayan niya sa Pampanga nagpapatayo ng bahay si Ryzza ngayon na tinatawag niyang dream house nila.

Ibinahagi nga ito ni Ryzza Mae sa kanyang YouTube vlog at sa kanyang Instagram account. Sabi niya, “Under construction na po ang aming dream house!!! Super special po sa amin to kaya nag-vlog ako. Thank you po Lord blessing na ito.”

Masaya para kay Ryzza ang mga kasamahan niya sa Eat Bulaga.

Sey ni Joey, “Kaya pala under the construction ka! Punta ka sa bubong over! Ngek! Lumalaki na at syempre mas gumaganda! Hi Ry!”

Nag-congrats din sa kanya si Pauleen at si Allan K naman, ang sabi, “Ikaw na talaga Bibigurrrr!”

Happy rin ang mga netizens sa kinikilalang Aling Maliit. Marami ang humahanga rito dahil hindi raw waldas sa pera at talagang nakakaipon at nakakapag-invest.

***

Dingdong umamin sa mahirap na pinagdaanan

Ang pelikulang “A Hard Day” ng Viva Films at pinagbibidahan ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes at ni John Arcilla ang isa sa mga entry sa 2021 Metro Manila Film Festival.

Finally ay maipapalabas na nga ito at mapapanood sa mga sinehan. Isa ang movie na ito na sana, entry sa unang taon ng pagbubukas ng Metro Manila Summer Film Festival na inabutan ng pandemic.

Masaya nga si Dingdong na ngayon ay mapapanood na ang action film na ginawa niya. Aniya, “I’m very happy to share with you all that our film, A Hard Day, will be part of this year’s Metro Manila Film Festival.

“Marami pong pinagdaanan ang pagbuo sa pelikulang ito. Isa ito sa mga naudlot naming proyekto noong nagsimula ang pandemya. This was intended to be showcased during the first ever Metro Manila Summer Film Festival which was also cancelled due to quarantine restrictions.

“Pero ngayon, tuloy na tuloy na ito! I’m honored to have worked with a great team, and with one of the country’s internationally acclaimed actors—John Arcilla, who was recently awarded with the Volpi Cup for Best Actor at the 78th Venice Film Festival.

“Pamasko po namin ang pelikulang ito para sa mga kababayan natin. Habang unti-unting umaahon pabalik ang ating bayan, unti-unti ring manunumbalik ang mga tatangkilikin natin na pelikulang Pilipino.”

Ang A Hard Day ay 2014 South Korean movie na nai-feature rin sa Director’s Fortnight section ng Cannes Film Festival noong taong ‘yun.