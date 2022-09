Ivana may banta sa manliligaw kay Moana

Trip to South Korea ang regalo ni Ivana Alawi sa bunso niyang kapatid na si Moana Alawi, na 18 years old na ngayon. Hindi nga lang sasama si Ivana, dahil may nararamdaman siyang something sa katawan niya.

“Binu-book ko na sila. Pero, ayaw ni Moana magbyahe,” sabi ni Ivana.

“Ayokong umalis na kami lang, gusto ko sama-sama tayo. Aalis kami, tapos may sakit ka,” hirit ni Moana kay Ivana.

Ang makatulong sa mahihirap ang hiniling ni Moana na birthday gift. Mga batang may sakit nga ang gusto niyang tulungan. Alam naman ng lahat na may sakit si Moana, pero umookey na ang pakiramdam niya ngayon.

“I’m still there (sick), getting better. Since we have the means to do so, I really wanna help yung other sick kids,” sabi ni Moana.

Nag-attempt din si Ivana na magpa-bonggang party sa mamahaling hotel para kay Moana, pero tumanggi rin ang kapatid.

“Nanghihinayang lang ako, kasi we could use the money to help other people. At the same time, okey na ako sa tayo-tayo lang, kahit small party,” sabi ni Moana, na naging sanhi para maiyak si Ivana.

“Ano ba ‘yan? ‘Wag ka ngang ganiyan, pinapaiyak mo na naman ako,” sey ni Ivana.

May isa lang kinatatakot ngayon si Ivana, at `yun ay ang maligawan na agad si Moana.

“Guys ‘wag niyo munang ligawan si Moana. Please lang, wag muna!” sabi ni Ivana.

Eh, 3 years ago, sa isang vlog niya, nasabi ni Ivana kay Moana, na kapag 18 na ito, gawin na niya lahat ng gusto niya. Pero, nagbago nga ang gusto niya.

“Sometimes we make mistakes. Hindi ko naman alam na ganun kabilis mag-18 ito, parang kelan lang,” sabi ni Ivana.

Anyway, sa Vineyard sa Batangas nga nag-celebrate si Moana, kasama ang nanay, mga kapatid, pamangkin.

Anyway, bukod sa bonggang dinner, pangmalakasang fireworks nga ang paandar ni Ivana kay Moana.

At siyempre, sa huli ay tinanong ni Moana si Ivana kung puwede na siyang mag-boyfriend. Na siyempre ay kinaloka ni Ivana! (Dondon Sermino)