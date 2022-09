Ivana maanghang ang alindog

Lumalabas sa mga komento ng mga follower na tatangkilin pa rin nila si Ivana Alawi kung magpapa-demure o kokontrolin nito ang paghuhubad sa social media.

Sa Instagram ay binahagi ni Ivana ang larawan na naka-long dress sa resort. Hindi makikita ang hubog ng katawan ng dalaga o kahit ang pisngi ng kanyang dibdib.

Tanong nito sa mga fan, “Sweet or Spicy?”

Ang tinutukoy ni Ivana ay kung gusto raw ba ng kanyang mga follower na normal ang kanyang mga photo o ‘yung maanghang pa rin na paghuhubad.

Marami sa mga netizen ang nag-comment na “sweet” ang gusto nila dahil malambing daw ito sa pamilya, at madalas mag-share ng blessing.

Ang iba ay aprubadong pareho nilang gusto na sweet at spicy si Ivana, dahil maganda ito.

Kung bibilangin ang reaksyon nga netizen, karamihan sa mga nag-comment ng sweet ay mga conservative, teen-ager.

Pero siyempre, ang comment naman ng mga barakong follower ni Ivana, mas gusto nila itong “spicy” para sa kanilang pagpapantasya.

Kung ako ang tatanungin, mas gusto kong “spicy” si Ivana. Ang kanyang alindog ay dapat laging binabalandra.

Vice Ganda nagliyab pagnanasa kay Ion

Magkasama na nga sa bahay, magkasiping sa kama gabi-gabi, pero hindi pa rin naiwasan ni Vice Ganda na matakam sa asawang si Ion Perez.

Siguradong ilang daang beses na ring nakita ni Vice ang kabuuan ng katawan ng asawa, pero sumabay pa nga sa pagnanasa ng mga fan, si Vice kay Ion.

Simple lang naman ang larawang binahagi ni Ion sa IG, na nag-selfie lang siya sa harap ng salamin at nakaupo.

Pawisan at naka-topless si Ion, kaya lantad ang mga tattoo niya.

Naka-shorts, cycling shorts si Ion. Walang intensyon na magpatakam si Ion sa kanyang mga follower. Nais lang niyang ipakita ang progreso ng kamachohan.

Parang wala ngang kinalaman sa photo ang caption niyang, “Blaaah! Blaaah! Blaaaah!”

Pero dahil nga lumabas na astig si Ion sa kanyang mga tattoo, hindi napigilan ni Vice na magnasa sa asawa at ilarawan ito na sumasagitsit sa hotness.

Sa halip na magsulat ng texto si Vice, limang nagliliyab na emoji ang komento niya sa post ng asawa. At parang pinaglaway pa ni Ion si Vice sa kanyang mensahe.

“@praybetbenjamin ok sa’yo lang naman ‘yan babe ne?” kasunod ang mga blushing, flying heart kiss, red heart emoji.

Kinainggitan si Vice ng mga bakla, na sabi nga nila, “Sana all may dyowang hot na gwapo pa.”

Kim legit na sa Twitter

Parang nanalo sa Lotto si Kim Chiu sa nagsusumigaw niyang kasiyahan sa Twitter. May kinalaman ito sa Twitter account niya na saw akas ay na-verify na.

Pinagmalaki ni Kim na legit na ang Twitter account niya, na hindi na puwedeng pagdudahang fake.

“Finally after so many years!!!! Verified na account ko! Ako to mga mhie! Legit na to!!!! Yahoooo!!!!!!” sabi ni Kim.

Siyempre natuwa ang mga fan ni Kim. Nagtaka lang ang iba dahil inabot ng taon ang proseso bago na-verify.

Ang kuwento, natanggal o nawala si Kim sa Twitter noon, at nabalik na lang kamakailan.