Ivana kabog si Barbie sa panlasa ng mga yakman

Parehong palaban sa paglalantad ng hubad na katawan sina Ivana Alawi at Barbie Imperial. Pero, sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na kinababaliwan ng mga kalalakihan?

Well, sa Instagram, in terms of followers, lamang si Ivana, dahil may 5.6M siya, samantalang si Barbie ay may 4.9M lang. Halos 700K ang lamang ni Alawi kay Imperial.

Pagdating sa mga like sa mga sexy photo nila, pangkaraniwan na kay Ivana ang humamig ng mahigit kalahating milyon, habang si Barbie ay laging kapos.

Ang sexy photo ni Barbie noong Aug. 23 ay may like na 332,779, at may komento na 2,342. Ang photo ni Ivana 4 days ago ay may like agad na 666,632 at may komento na 5,596.

So, in terms of kasikatan sa mga yakman, kahit sabihin pang mas marami na ngang project si Barbie, wagi pa rin si Ivana talaga.

Angel pinaiyak ang may-ari ng karinderya

May bagong naabutan na naman ng tulong si Angel Locsin dahil binisita niya at ng “Iba ‘Yan” si Nanay Gay Piadoche ang may-ari ng Heaven’s Touch carinderia at namumuno rin sa isang food donation drive para sa mga frontliner at mga hindi makauwi sa kani-kanilang probinsya.

Upang bigyang halaga ang mabuting gawain ni Nanay Gay, namigay ang “Iba ‘Yan” ng relief packs para madagdagan ang donasyon para sa mga nangangailangan. Pero syempre hindi kinalimutan ni Angel na pagpahingahin muna si Nanay Gay matapos niyang makapagpa-facial at maranasang makapag-relax.

“Hindi rin ako sanay na magpaayos kaya sobrang saya ko po. Hindi ko po ito makakalimutan, Ms. Angel,” sabi ni Nanay Gay.

2006 pa lamang nang simulan ni Nanay Gay ang kanyang maliit na negosyo sa Sampaloc, Manila, na agad naman tinangkilik ng mga estudyante. Subalit, dahil sa Covid-19 pandemic, nahirapan makapagbenta si Nanay Gay kaya naman laking tulong ang naihatid ng aktres.

Hindi pa riyan nagtapos ang sorpresa dahil pinakain din ni Angel si Nanay Gay at ang kanyang mga anak na nabigyan din ng iba’t ibang regalo tulad ng bagong sapatos, headphones, at sofa.

“More power sa ginagawa niyo. Hindi naman magiging successful ang Heaven’s Touch kung si Nanay lang ang mag-isa dito. It takes a village,” saad ni Angel.

Nakakataba ng puso ang manood ng “Iba ‘Yan” dahil sa halaga na binibigay nila sa mga tao na tumutulong sa kapwa sa abot ng kanilang makakaya.

Kaori, Rhys mabenta sa socmed

Mahigit 1M view sa Facebook at YouTube ang hinamig ng unang episode ng digital lovecast ng Star Cinema na “The Four Bad Boys and Me.”

Ang “The Four Bad Boys and Me” ay hango sa hit Wattpad story ni Tina Lata a.k.a. Blue Maiden na parehas ang titulo. Ito ang kauna-unahang digital lovecast ng Star Cinema kung saan pwede rin itong mapakinggan sa Spotify.

Pinagbibidahan ito ng ilan sa mga artista ng Rise Artists Studio na sina Kaori Oinuma, Rhys Eugenio, at Jeremiah Lisbo. Kasama rin nila dito si Maymay Entrata at PBB Otso Housemates na si Karina Bautista at Aljon Mendoza.

Umikot ang kwento kay Candice na gagampanan ni Kaori at kung paano guguluhin ng apat na Bad Boys na sina Jeydon (Rhys), Marky (Jeremiah), Charles (Mark Rivera), at Troy (Aljon) ang kanyang buhay.

Mapapanood tuwing Huwebes ang “Four Bad Boys and Me sa official Facebook page at YouTube channel ng Star Cinema pati na sa Spotify.