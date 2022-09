Ivana ‘inlabey’ sa beki

Super faney talaga ang aktres at YouTube star na si Ivana Alawi kay Vice Ganda! ‘Di niya napigilan ang excitement nang malamang makakatrabaho niya sa pelikula ang Unkabogable Star na binansagang “Queen of MMFF.”

Sa darating na Metro Manila Film Festival (MMFF) kasi ay bibida ang tandem nina Ivana at Vice sa “Partners In Crime,” isang Star Cinema entry na ididirehe ni Cathy Garcia-Molina.

“Ever since birthday ko Christmas, so ‘yung naging bonding namin ng family ko is manood kay ate Vice. So ‘yung makasama ko siya ang saya sa puso. Even ‘yung buong family ko sobrang happy sila,” sabi ni Ivana.

Patuloy niya, “I really-really love ate Vice. Lagi ko nasasabi, kahit ‘yung mama ko doon sa vlog, mahal na mahal namin siya. Sa kanya kami tawang-tawa and nalilimutan namin ‘yung mga problems before.”

Binunyag din a ni Ivana na parang baliw ang kanyang mama kakatawa pag pinapanood si Vice. Puri ni Mama Alawi sa komedyante, “Nakaka-relax ka. Magaling ka. Two thumbs up sayo.”

Mukhang swak talaga ang pairing ni Ivana at Vice sa “Partners In Crime.” Sa ilalim pa siya ng direksyon ng award-winning na Cathy Garcia-Molina kaya paniguradong pipilahan ‘yan ng mga Pinoy ngayong Pasko.

Chance na rin natin makita ang ibang timpla ng akting ni Ivana. Kasalukuyan, napapanood siya bilang si Cherry Red sa “A Family Affair” tuwing weekdays, 9:20 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, Jeepney TV, TFC IPTV, TV5, at iWantTFC.

Doon, fierce at palaban si Ivana. Mula sa pagiging sweet at inosenteng babae ay nagiging ‘Cherry Black’ na siya dahil sa kanyang paghihiganti pagkatapos malaman ang katotohanan ng pagkapatay ng kanyang ama.

Sa “Partners In Crime” naman, mas light at patawa ang i-expect ng mga viewer lalo na’t kasama niya ang komedyanteng si Vice Ganda. Ano kaya ang mga baong jokes ni Ivana niyan? Let’s see nalang sa Disyembre! (Dondon Sermino)