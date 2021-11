Ivana ayaw nang makasama si Marco

Pasok sina Paulo Avelino, Joshua Garcia, Luis Manzano, sa mga aktor na gustong maka-collab ni Ivana Alawi sa kanyang YouTube channel. Na kahit artista nga ang mga ito, at hindi naman talaga mga akbito sa YouTube, okey sa kanya.

Siyempre, bet niya sina Kathryn Bernardo, Belle Mariano, na maka-collab. Wala naman siyang lakas ng loob na maki-collab kay Heart Evangelista, dahil sobrang sosyal daw.

Pero, nang mabanggit ang natsitsismis sa kanya na si Marco Gumabao, mabilis na ‘Pass’ agad ang sagot niya. Eh, parang super close naman sila, at may YouTube channel naman si Marco, kaya kataka-taka, di ba?

Kaloka rin na hindi na pinalawig pa kung bakit ayaw niya kay Marco, ha! Well, ayaw kaya niyang matsismis uli sila?

Sayang naman dahil bagay sa kanila ang lasingan, tomaan session na content, ha!

Loisa hindi pa bet asawahin ni Ronnie

Dedma pa sa usaping kasal ang magdyowang Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Pero inamin nila kay Boy Abunda sa “The Best Talk” ng Cinema One na importante ito para sa kanilang future.

“Hindi naman dahil sa bata pa kami kasi napag-uusapan naman din po talaga namin. Kasi para sa amin, para saan ‘yung relasyon namin kung hindi namin pinagpaplanuhan ‘yung kasal and ‘yung future. Kung hindi naman po ganun, huwag na lang po… Hindi naman masama pag-usapan, dadating po ‘yan soon. Hindi po kami nagmamadali,” sabi ni Ronnie.

Inamin din ni Ronnie na hindi importante sa kanila na dapat ay kasal na sila bago maging 30 years old. Pero giit nila, ayaw naman din daw nila itong paabutin kapag mukha na silang matanda.

“Walang edad. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko ‘pag kinasal tayo, hindi pa tayo mukhang may edad. Gusto ko fresh pa ‘yung mga itsura natin.’ Walang saktong edad pero ‘yun po ‘yung target namin, na ganito pa rin ‘yung itsura namin,” sabi pa ni Ronnie.

“Syempre bilang babae importante din na at least alam ko din na may plano ka kasi mahirap ‘pag wala na. Nakakatakot ‘yun… Sa ngayon, mas focus talaga namin is mag-work talaga para maging ready sa future. Gusto talaga namin maging ready,” sey naman ni Loisa.

Isa nga sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon ng LoiNie ay ‘yung bago nilang teleserye na “Love in 40 Days” ng ABS-CBN. Na-curious ang fans nila kasi naiyak daw si Loisa sa nabasa niyang script.

Excited na rin si Ronnie na magsimula ng taping sa Enero lalo na’t kakaiba daw ang roles nila rito. Makakasama rin nila sa serye sina Janice de Belen, Lotlot De Leon, Joel Torre, Mylene Dizon, Tonton Gutierrez, at marami pang iba.