IV of Spades, Shanti Dope, KZ, Moira bakbakan sa Myx Awards

Tuloy pa rin ang paghahari ng kapangyarihan ng musika kahit sa panahon ng pandemya, kaya naman tuloy ang pagkilala ng MYX Philippines sa mga angat na musical talent sa MYX Awards 2020.

Sa unang pagkakataon, virtual ang magaganap na awards ceremony, kung saan bida pa rin ang musika sa pagsasama-sama ng mga artist at pagbibigay-saya sa mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap na problema.

Ngayong taon, nanguna muli ang rock/funk band na IV of Spades na may anim na nominasyon, kabilang na ang Artist of the Year. Nominado rin bilang Music Video of the Year, Urban Video of the Year, at Song of the Year ang kanta nilang “Come Inside of My Heart;” habang lalaban naman sa Rock Video of the Year at Collaboration of the Year categories ang kanta nilang “Nagbabalik” kasama si Rico Blanco.

Anim din ang nominasyon ng rapper na si Shanti Dope. Apat dito ay para sa kolaborasyon niya kasama si KZ Tandingan na “Imposible,” kabilang na ang Music Video, Song, Urban Video, at Collaboration of the Year. Ang single niya namang “Amatz,” ay nominado para sa Music Video at Urban Video of the Year.

Samantala, nominado naman si Moira Dela Torre, na kamakailan lang ay inilabas ang album niyang “Patawad,” sa limang kategorya na pinangungunahan ng Artist of the Year. Ang Himig Handog 2019 Best Song na “Mabagal,” na in-interpret niya kasama si Daniel Padilla, ay nominado bilang Song of the Year at Mellow Video of the Year. Lalaban din ito para sa Collaboration of the Year award kasama ang kanta niyang “Patawad, Paalam,” na inawit niya kasama si I Belong to the Zoo.

Nakakuha naman ng tig-tatlong nominasyon ang folk/pop band na Ben&Ben at ang Filipino boy band na SB19, kabilang na ang Artist of the Year at Song of the Year para sa mga kanta nilang “Pagtingin” at “Go Up.”

Kasama naman ng SB19 sa New Artist of the Year category ang sister duo na Gibbs (Gabs at Chi Gibbs), singer-songwriter na si Frankie Pangilinan o mas kilala bilang Kakie, folk pop artist na si Syd Hartha, at ang kauna-unahang “Idol Philippines” grand winner na si Zephanie Dimaranan.

Iboto ang mga paborito niyong artist sa #MYXAwards2020 sa www.myxph.com hanggang July 10 (Biyernes)! Panoorin ang MYX sa SKYcable channel 23 at SKYdirect channel 37. Para sa updates, i-follow ang @abscbnpr sa Facebook, Twitter, at Instagram o bisitahin ang www.abs-cbn.com/newsroom.