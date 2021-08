Itlog sign ng buwenas

Sa isang panaginip ko po nakatanggap daw akong isang basket na puno ng itlog, galing sa kaibigan na umuwi sa probinsya. Pagbalik niya ay sinabi niyang pinabibigay ito ng mga kamag-anak ko at binilin na ingatan at padamihin ko. Ibig bang sabihin po ng panaginip kong ito ay magkakaanak ako? Ayun kasi ang una kong naisip, pero sa ngayon po kasi parang imposible naman dahil sa single ako at puro trabaho lang talaga. Sana masagot niyo rin itong message ko, thank you in advance po sa inyo!

– Lilo

Marami ang nag-aakala na ang itlog ay sumisimbolo lang sa fertility o sign na mabubuntis ang taong nanaginip nito o kaya ay malapit na tao sa kanyang buhay.

Pero may iba’t iba pa itong kahulugan at sa paglipas ng panahon ay lumawak pa ang sinisimbolo nito. Maaari itong mangahulugan na mayroong malaking pagbabago na mangyayari sa iyong buhay o hindi kaya ay makakabuo ka ng mga bagong ideya o kaya product na tatangkilikin ng iba o pwede rin naman na bagong simula sa iyong career o relasyon.

Kadalasan din itong tinuturing na magandang pangitain dahil indikasyon ang itlog na may mangyayaring mabuti sa iyo, lalo na kung malaki ang size nito.

Ang parte ng panaginip mo kung saan binigyan ka ng isang basket na puno ng itlog ay nangangahulugang marami kang pagpipilian sa anumang responsibilidad na binigay sa iyo ngayon pero kahit mahirap ang pagsisimula, maibibigay naman sa iyo ang reward na nararapat sa iyo.

Kung sa ating panaginip ay bumabasag tayo ng itlog o hinahagis natin ito sa iba, ibig sabihin nito ay dapat ka ring maging maingat sa feelings ng iba at obserbahan ang mga salitang ginagamit mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.