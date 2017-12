Itira ang matino, itapon ang bulok

By Kaye Dacer

Ako po ay taga- Caloocan at matagal tagal na din po akong nasanay sa buhay na mayroon kami dito. Noong naupo si Mayor Oca Malapitan nagiba po ang aming lungsod. Noong una po ay matutuwa ka sa pagbabago.

Para pong naiisip namin na baka sakaling maiiba ang aming lungsod kung malilinis po ang mga basura, trapiko at krimen. Sino naman po ang aayaw sa pagbabago kung ito naman po ay makakatulong ng malaki sa aming pagunlad? Ngunit hindi po iyon ang nakita ko bukod sa nakita ko po ang paghihirap lalo ng napakaraming mahihirap sa aming lungsod..

Sana ay ilabas ninyo ito sa inyong column sa Abante at maging sa inyong programa sa radyo dahil nakakaawa po kaming mga taga-Caloocan. Ang sa akin lang po ay kahit sino pa ang nakaupo ay huwag sanang baguhin ang magagandang nagawa ng dating admi­nistrasyon sinuman ang kanilang siundan. Itira sana ang magaganda at baguhin ang mga hindi magaganda.

Salamat po at mabuhay kayo Mam Kaye.

Albert Cruz,

Caloocan City

***

Mam Kaye ako po ay tagasubaybay ninyo sa inyong programa sa radyo at dito po sa inyo sa Abante. Nandito po ako ngayon sa Jeddah. Ako po ay nakikinig sa inyo sa internet at nababasa ko din ang inyong mga sinusulat sa internet online. Mam Kaye tama po ang mga raket ng ilang mga recruitment agencies na nabanggit n’yo sa inyong artikulo. Ako po ay nabiktima na din ng isang recruitment agency sa atin sa Pilipinas noong una po akong nagtrabaho sa Jordan.

Dalawang beses po akong pinapirma ng kontrata. Una po ay sa loob ng opisina ng recruitment agency ko sa Pilipinas at pangalawa po ay bago ako lumipad patungong Jordan na blangko po ang aking pi­nirmahan. Kinukwestyon ko po bakit blangko pero wala na po akong panahon noon dahil ako po ay kailangan ng mag check in para sa aking byahe papun­tang Jordan.

Hanggang sa eroplano po ay aking iniisip kung ano ang aking pinirmahan ng blangko hanggang sa nadiskubre ko po na tungkol sa aking sasahurin ang aking napirmahan na iba po sa napirmahan ko sa Pilipinas na wala naman po akong kopya kaya napakahirap po sa akin na maghabol pa.

Ang napirmahan ko po ay ako ay sasahod ng di kukulang sa 30 thousand pesos kada buwan ngunit ang binibigay lang po na sahod sa akin sa Jordan ay nagkakahalaga lamang ng 15 thousand at me bayad pa po ang aking tinitirhan kaya ang akin lamang pong naipapadala sa aking pamilya kada buwan ay nasa 6 thousand pesos lang po. Ganoon po ang ibang ahensya mam. Saksakan ng dupang at talaga naman pong manloloko.





Sana nga po ay gawin ng POEA ang suhestyon nyo na bago makaalis ang isang ni recruit ng isang ahensya ay mismong sa airport ay mayroon ng pwedeng tumulong sa kanila. Hirap lang po kasi lalo na sa mga first timer ay di po nila alam ang kanilang gagawin kaya hirap na po silang magreklamo kagaya po ng ginawa sa akin noong una ko pong byahe bilang OFW.

Mam marami pa pong pahirap ang ginagawa ng ilang ahens’ya na sana po ay mapasara na ng POEA. Kawawa po kaming mga OFW. Salamat po at talaga pong ako ay isa sa inyong masugid na supporter. God Bless po.

Anton