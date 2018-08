Itinaon pa sa 43rd b-day niya ha Carmina humagulgol sa ginawa ni Zoren

Ngayong araw na ito ang ika-43rd birthday ni Carmina Villaroel, pero bago pa man dumating ang espesyal na araw na ito ay ngumawa na siya sa kakaiyak dahil sa kanyang asawang si Zoren Legaspi.

Aba, dahil nga sa biglaang pag-iyak na ito ng aktres ay marami tuloy ang nag-akalang may problema sila ng kanyang asawa, o may mabigat siyang pinagdadaanan sa buhay kaya idinaan na lang niya ito sa pag-iyak, huh!

Pero, bago pa man mag-isip nang kung ano-anong rason ang mga netizen, nag-post si Carmina­ sa totoong dahilan kung bakit walang kaabog-abog ay napangal­ngal siya sa iyak.

‘Yun pala ay isang tears of joy dahil sa early surprise birthday sa kanya ng kanyang dyowa. It seems matagal nang dream ni Mina ang magkaroon ng isang tea cup na Pomeranian kaya nang sorpresahin siya nito ay talagang cry me a river ang drama ng magaling na aktres.

Siyempre, proud ang lahat sa household kay Zoren dahil ginawa talaga nito ang lahat para mapasaya ang kanyang misis, lalo na nga’t pareho silang bisi-bisihan upang magampa­nan pa ang ganitong mga ka-sweetan.

Pero, dahil consistent nga siya sa kanyang pagmamahal sa asawa, anything that could make her happy sa kanyang special day ay talagang ginawa niya.

Well, among our local­ showbiz couples, isa nga ang marriage nina Carmina at Zoren ang pinakamatibay at matagumpay lalo na’t isa rin sila sa mga pinupuri sa magandang pagpapalaki sa kanilang kambal na sina Cassy at Mavy.

Happy birthday, Carmina!

***

Erich, Ejay tinapos na ang away

At least, all is well na between Erich Gonzales at Ejay Falcon na aminadong ilang taon ding nagdededmahan dahil sa nagkasamaan sila ng loob noon sa teleserye nilang ginawa, ang Katorse.

Ayon sa dalawa, dahil pareho pa silang immature noon, kaya ang simple at maliit na tampuhan ay naging malaki hanggang nagtuloy-tuloy na ito.

Inamin ni Ejay ang kanyang pagiging taklesa na naging insensitive sa mga nabitawan niyang salita para kay Erich, at ang aktres naman ay dinibdib ito nang husto hanggang mauwi nga sa hindi pagkikibuan ng dalawa.

Kung hindi pa sila nagkasama­ sa The Blood Sisters na patapos na ngayong gabi ay hindi pa magkakaroon ng ng pagkakataon na muli silang maging okey.

Pinag-usapan daw nila ang naging problema nila and presto, magkaibigan na muli sila.

Aminado naman si Ejay na na­ging crush niya ang Kapamilya actress, pero hindi naman niya ito pinursige.

