Itinago ang dyowa: Roxanne Barcelo kasal na

Ang daming ginulat ni Roxanne Barcelo sa kanyang latest vlog sa YouTube, ha!

Pasabog kung pasabog nga ang ginawa niya, lalo at wala naman halos nakakaalam na may dyowa pala siya.

Anyway, sa episode ng YT channel niyang ‘Hear Me Out’ inisa-isa niya ang mga kaganapan sa buhay niya ngayong 2020. Bale labindalawang kaganapan nga ito sa buhay niya

Nagsimula sa malungkot na kuwento na hindi natuloy ang trabaho niya sa isang teleserye. Ang pagkalubog sa bahay nila nitong bagyo. Ang kaganapan sa pamilya niya. Ikinuwento rin niya ang hilig sa pagkanta. Ang pagkakaroon niya ng boyfriend.

Pero, ang pinakapasabog sa lahat ay ang pang-number 12.

‘Roxanne just married!”

“I got married. Hahahaha!”

“Roxanne is officially married.

“I am taken.”

“He is worth the wait, and so am I!”

“That’s my update!” ang kinikilig na chika niya.

Marami lang ang nagtataka, dahil sa Instagram post niya ng mga photo nila ng dyowa niya, obyus na itinago ang mukha ng lalake.

At sa YT channel niya ay hindi rin niya binanggit ang pangalan ng napangasawa niya.

“Merry Christmas from me and my husband! #flashbackfriday,” ang caption niya sa photos nila.

So, sino nga ba ang napangasawa ni Roxanne? I’m sure, sa susunod na vlog niya iri-reveal ito. At malamang, ‘Husband Reveal’ ang magiging titulo nito.

Well, tuwang-tuwa siyempre ang mga kaibigan ni Roxanne! (Dondon Sermino)