Itigil ‘yan, may oras maging asshole’: Mariel pikon sa Mocha, Robin buntis tsismis

Nagsimula sa blind item sa Facebook, at ilang minuto ang nakalipas ay pinangalanan na rin.

Ganiyan tumakbo ang kuwento ng diumano ay nabuntis si Mocha Uson ni Robin Padilla.

Sabi sa blind item, isang maimpluwensiyang nilalang ang sabi-sabi ay buntis ngayon, at ama raw ay maimpluwensiya rin. Pareho nga raw belong sa isang industriya ang dalawa, at parehong sumasamba sa isang ‘Poon’.

At Huwebes ng gabi, agad-agad ngang nag-post si Mariel Rodriguez Padilla sa kanyang Instagram ng photo ni Robin Padilla na nagluluksa sa pagkamatay ng kapatid na si Royette Padilla, at may caption na tila sagot sa kumalat na kuwento nitong Miyerkules ng hapon.

“So many people are sending me messages… “checking” on me. People are tagging me bla bla bla… let me tell you this. ROBIN’S BROTHER PASSED AWAY. He is grieving. He has never been in so much pain all his life. He doesn’t need your baseless gossip,” unang sabi ni Mariel.

“Namatayan ng kapatid yung asawa ko. Please lang po.

“He doesn’t even know anything about all this rumor but I am putting a stop to this NOW. May oras para maging assholes now is not that time. Please…” saad ni Mariel.

Bagamat sinabi ni Mariel na ‘I am putting a stop to this NOW’ may nakukulangan pa rin sa statement niya. Kesyo hindi raw nasagot ang tanong ng marami.

instaworld_supergrez: “Simple lang linawin agad na walang katotohanan para manahimik na mga tsismosa. Kasi statement na ito parang walang malinaw. Simple lang naman galing kay Idol to say “hindi totoo” para malinaw tapos! Kasi naman tong mga tsismosa pakialam sana ninyo sa may buhay ng may buhay. Sighhh.”

Kanya-kanyang komento na rin ang mga netizen sa tsismis na ito kina Robin at Mocha.

Sabi ni cest_moigrace: “I just reported one comment here na napakabastos ng comment. Grabe talaga mga tao sa kadumihan ng pag iisip.”

May mga nangungulit kung ano raw ba ang tinutukoy na ‘news’ tulad ni iamfaithcruz06: “Ano po un? news?”

Na agad-agad namang sinagot ni seendeefaayyee na: “@iamfaithcruz06 Robin was being linked with Mocha Uson and people are so insensitive with their baseless accusations. Condolences po Ma @marieltpadilla and to Sir Robin.”

Sagot pa rin ni simandsim, “Buntis daw c Mocha, at c Robin daw ang ama nito.”

At siyempre, dahil parehong supporter ni President Duterte sina Mocha at Robin, nahaluan ng politika ang mensahe ng iba.

Sabi ni breakingdon,

Dhone Dayumat (@breakingdon) • Instagram photos and videos

427 Followers, 547 Following, 61 Posts – See Instagram photos and videos from Dhone Dayumat (@breakingdon)

n

“Anti-government po nagpakalat ng chismis kahit i-check niyo pa sa Twitter that’s why I’m confused. Nagluluksa yung pamilya ni Mariel.”

May nagsasabi na panglihis lang daw sa mas malaking isyu ito, na para matabunan at hindi pag-usapan ng lahat. Na oo nga naman, kapag may ganitong balita tungkol sa buntisan lalo na at malalaking personalidad ang sangkot, agad-agad na natatabunan ang mas matitinding usapin, di ba?

Anyway, nagaganap ang lalahat ng tsismisan, talakan, balitaktakan sa mismong Instagram account ni Mariel, ha! Kaya sure ako na nababasa ni Mariel ang lahat, kaya pakiusap ng mga nagmamalasakit kay Mariel, “Huy wag kayo dito magkalat. Give some respect to the grieving.”

Well, sabi nga, abang-abang sa mga susunod na kaganapan. (Dondon Sermino)