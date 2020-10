Itigil ang pananakit – Gretchen

NANAWAGAN si athlete/TV host Gretchen Ho sa publiko na tigilan na ang pananakit sa kababaihan.

Sa Instagram account ni dating Ateneo Lady Eagle star Gretchen ay ipinagsigawan nito ang ang pagkondena sa ‘Gender-based violence’.

“STOP. Tama na ang pananakit. Gender-Based Violence is REAL. In the Philippines, 1 in 4 women has experienced spousal abuse,” panawagan ng former player ng Petron Blaze Spikers.

Nauna rito’y pinagtanggol na rin ni Gretchen ang ilang kababaihang celebrity gaya nina Angel Locsin, Catriona Gray at si Liza Soberano na kamakailan lang ay sinasabing binalaan ng AFP official na si Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. dahil sa pagsuporta umano nito [Liza] sa grupong Gabriela. (Aivan Episcope)