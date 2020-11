Itatayong gusali, bahay idisenyo sa climate change – solon

Napapanahon nang iakma ang disenyo at tatag ng bawat gusali lalo na ang mga residential o mga bahay sa pabago-bagong panahon, ayon sa isang mambabatas.

Sa programang “Balitaan at Kumustahan” ni Jon Ibanez sa Politiko Live, sinabi ni Construction Workers Solidarity Partylist Rep. Romeo Momo na sa sunod-sunod na mga sakuna na tumatama sa bansa, napapanahon nang rebisahin ang mga alituntunin at mga rekititos sa pag-apruba sa mga itinatayong residential area at mga gusali.

Ayon kay Cong. Momo kasabay ng climate change o pabago-bago ng panahon, mainam na gumawa ng bagong National Building Code na siyang magre-repeal o magbabasura sa Presidential Decreee No. 1096 o ang kasalukuyang National Building Code of the Philippines.

“Kailangan talaga na ma-upgrade na, mapagtibay at maitama sa panahon ngayon ang National Building Code,” sinabi ni Rep. Momo.

Aniya, ang sunod-sunod na lindol ay nagpakita ng kahinaan ng ibang mga gusali at bahay.

Bukod pa diyan ang mga baha na madaling natatangay o nasisira ang mga bahay.

Halos 70,000 nang bahay ang nasira dahil lamang sa bagyong Ulysses.

Bilyon-bilyon na rin ang halaga ng istruktura at gusali na nasira.

Itinutulak ni Rep. Momo sa Kamara ang Philippine Building Act (PBA) of 2020. Siya rin ang tumatayong TWG head at senior vice chairman ng House committee on public works and highways.

Sinabi ni Momo, na isa sa principal authors ng PBA of 2020, na dapat ay may bagong building code na maituturing na “responsive to the changing times.”

Nais nitong ma-regulate ang pagpaplano, disenyo, construction, occupancy, maintenance at mismong demolition ng mga gusali sa pampubliko at pribado para maitulak ang mga papalit na gusali o bahay na kaya ang mga lindol, sunog, baha, at ibang natural at man-made disasters. (Kiko Cueto)