IT provider ng LTO sumalag sa alegasyong palpak

Dumepensa ang information technology (IT) contractor ng Land Transportation Office(LTO) kay LTO chief Teofilo Guadiz matapos punahin nito ang mabagal na sistema ng Land Transportation Management System(LTMS) kung saan apektado ang transaksyon sa mga LTO offices.

Ayon sa Dermalog, ang IT Company na bumuo ng LTMS system, ang online portal ng LTO, na nabigla sila sa negatibong pahayag ni Guadiz dahil kung titignan ang mga transaksyon sa LTO ay naging maayos at mabilis ito kumpara sa dating sistema sa ilalim ng Stradcom.

Ayon kay Dermalog Spokesperson Atty Nikki De Vega na mismong ang LTO ang nagsabi sa mga isinagawang tests na mabilis ang kasalukuyang LTMS system bukod sa walang dagdag gastusin dito ang publiko.

“The current LTMS system, has proven to be faster by tests conducted by the LTO comparing LTMS to the previous system provided by STRADCOM. While under the previous system, STRADCOM charged the public computer fees which resulted in billions of pesos of collections for the private company — under the new LTMS system, these are now free to the public. On top of this, LTO’s new LTMS system also minimized the human intervention in the encoding of data of the LTO offices which reduces the potential for corruption” ayon kay de Vega.

Nang maitalaga si Guadiz sa LTO ay agad nitong sinita ang Dermalog at nanawagan sa ibang IT providers na magpartisipa sa posibleng bidding ng system operation ng LTO.

Partikular na iniaangal ni Guadiz ang mabagal na pagproseso sa driver’s license applications na inaabot ng 1 Linggo na dati ay 2 oras lamang.

Paliwanag ni de Vega ang nararanasang delay sa ilang transaksyon sa LTO offices ay hindi dahil sa Dernalog kundi dahil din sa hindi pa rin naituturnover ng Stradcom ang database para maisama sa LTMS system.

Aniya, kung ang new registrations at renewals ay naisama na lahat sa LTMS ay maiiwasan ang delay.

Dismayado ang Dermalog kay Guadiz dahil sa halip na sa kanila unang ilapit ang isyu ay binanggit ito ng opisyal sa isang press conference.