Isulong ang Health Education sa gitna ng COVID-19

Noon pa man, problema na sa ating bansa ang undernutrition at malnutrition ng mga kabataang Pilipino. Ngayong mayroon tayong pandemyang kinahaharap kung saan ang mga batang mag-aaral ay laging nasa bahay, mas marami silang oras sa kanilang mga gadgets o sa TV.

Nangangahulugan ito na malaki ang tyansang makumbinsi sila ng mga mapanlinlang na mga mensahe tungkol sa junk food at iba pang mga produktong nakakapinsala sa kalusugan.

Batay sa isang pag-aaral ngayong taon ng World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), at international medical journal na Lancet, isa sa mga dahilan kung bakit labis ang pagkahilig ng mga kabataan sa mga junk food ay dahil sa nakaka-adik at nakakatakam na lasa ng mga produkto na matinding isinusulong ng mga kumpanya, tulad ng matatamis na inumin, maaalat na snack foods o chichirya at iba pang pagkain mula sa fast food restaurants.

Bukod sa pagpapataw ng buwis sa mga junk food upang maibsan ang pagkonsumo ng mga bata ng ganitong uri ng pagkain, dapat ay maprotektahan natin sila mula sa iba’t ibang mga sakit na dulot nito tulad ng diabetes, obesity at sakit sa puso.

Kaya nga mahalaga na maisulong natin ang media at information literacy nang sa ganun ay kanilang maunawaan ang panganib na dala ng ganitong uri ng mga pagkain. Sa pamamagitan ng tamang disiplina sa pagkain, dapat maging matindi ang kanilang pag-iingat para hindi makompromiso ang kanilang kalusugan.

Malaking tulong ang health education sa ganitong mga usapin para hindi na lumaganap pa ang pagkonsumo ng kabataan ng mga kulang o wala talagang sustansyang mga pagkain.

Kabilang sa probisyon sa panukala ng inyong lingkod, ang Senate Bill No. 1565 o ang Education in the Better Normal Act, ang paglalagay ng health education sa mga aralin at aktibidad para sa mga estudyante sa ilalim ng blended learning. Isinusulong din natin ang pagtutulungan ng mga parent-teacher groups upang maisulong ang health information sharing.