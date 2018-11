Akalain ninyo, ngayon na pala ang huling Linggo ng buwang ito. Sa Sabado, magsisimula na ang Disyembre at ilang araw na lang, bukod sa Pasko, ay lilipas na ang taon. Napakabilis.

Sa sobrang bilis ng panahon, wala na yatang nakaalala na ang Nobyembre ay kinikilala sa ating bansa bilang Reading Month. Wala, nasa maliliit na bakuran na lamang ng paaralan marahil ang pagkilala sa Nobyembre bilang buwan ng pagbasa.

Nakakahinayang dahil, bilang propesor ng panitikan, naniniwala akong isa ang pagbabasa sa pinakamabisang makapagpapabuti at makapagpapatalino sa tao. Napapalayo na ang loob ng marami sa pagbabasa dulot ng malaganap na new media.

Madali na nga namang makapaglalaro ng video games, makapanonood ng palabas, makakapakinig ng musika, makikibalita basta may suskripsyon ka ng internet kahit mabagal. Hindi na tuloy masyadong napahaha­lagahan ang pagbabasa halimbawa ng istorya o kuwento.

Ang gusto na lang ng karamihan ay istor­yang dulot ng pelikula o palabas sa telebisyon. Pero alam ba ninyo na ang kahulugan ng istoryang alam natin ay hindi talaga kuwentong kathang-isip? Nagmula ang salita sa Middle English na ‘storie’, na mula naman sa Anglo-Norman na ‘estorie’, na, siyempre, galing sa dakilang wikang Latin na ‘storia’ o ‘historia’.

Ang ibig talagang sabihin ng salitang ‘storia’ ay pagsasalaysay ng nangyari o naganap. Pagsasalaysay kung ga­yon ng nakaraan kung kaya nagkaroon din tayo ng salitang ‘history’ o narasyon ng nakaraan o nakalipas na pangyayari. Ikinukuwento o iniistorya sa paraang berbal o pasulat.

Kaugnay nito, naimbitahan ang inyong lingkod na maging hurado kasama ang dalawa pang propesor buhat sa UP Diliman at Ateneo de Manila University sa 2018 Madrigal-Gonzalez Best First Book Award na itinataguyod ng UP Institute of Creative Writing at ng pamilya Madrigal-Gonzales.

Napakagagaling ng mga lahok na aklat na nalathala noong 2016 at 2017. Mula sa labing-isang aklat na lahok, namili kami ng shortlist na nakasama namin sa ginanap na awarding ceremony noong Biyernes nang hapon sa UP Diliman.

Ang mga aklat at ang may-akda na itinanghal na shortlist ay ‘Sa Mga Pansamantala: Mga Tula’ (UST Publishing House, 2017) ni Vijae Orquia Alquisola, ‘Dead Balagtas Tomo I: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa’ (Adarna House, 2017) ni Emiliana Kampilan, ‘MELÄG’ (Adarna House, 2016) by R. Redila, at ang ‘Bienvenida de Soltera: Tatlong Dulang Ganap ang Haba’ (UST Publishing House, 2017) na akda naman ni Liza C. Magtoto.

Sa huli, itinanghal na pinakamagaling na unang aklat ang ‘Dead Balagtas Tomo I: Mga Sayaw ng Dagat at Lupa’ ni Emiliana Kampilan. Nagkamit ang misteryosong awtor ng halagang limampung libong piso para sa kaniyang kakaiba at napakagaling na graphic stories na hindi lamang basta tungkol sa pag-ibig, kung hindi pag-ibig na nag-uugat sa pananampalataya, kultura, antroplohiya, pulitika. Si Kampilan din ang nagdibuho sa kaniyang aklat. Kagila-gilalas ang biswal na rendisyon ng mga istorya sa aklat.

Napakagandang paraan sana ng pagtatapos ng buwan ng pagbasa ang mga ganitong okasyon. Sana lang, tangkilikin at basahin din ng maraming kababayan natin ang mga inilalathalang aklat ng magagaling nating awtor