Israeli national arestado sa panggugulo sa condo

Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang Israeli national makaraang magwala at manakit ng bawat makakasalubong sa loob ng isang condominium building kamakalawa nang gabi sa Parañaque City.

Kasong physical injuries, malicious mischief at alarm and scandal ang isinampa ng pulisya sa Parañaque Pro­secutor’s Office laban sa dayuhang si Jakov Pavolotskiy, nasa hustong gulang, matapos siyang ireklamo ng kanyang mga nasaktan at na­perhuwisyong mga biktima.

Base sa natanggap na report ni Senior Supt. Victor Rosete, hepe ng Parañaque City Police, dakong alas-11:30 nang gabi nang maganap ang insidente sa Solemare Parksuites condomi­nium sa Diosdado Macapagal Boulevard sa nasabing lungsod.

Sa reklamo ni Leonel Aquino, 35, nasa loob siya ng elevator kasakay ang dayuhan nang bigla na lamang siyang suntukin sa mukha ng suspek pagbukas ng elevator sa unang palapag.

Paglabas ng dayuhan sa elevator, nasalubong niya si Venus Joy Bico, 24 na kanyang sinampal sa pis­ngi bago pa lumabas ng naturang gusali.

Paglabas ng condominium, napagdiskitahan namang sipain ng dayuhan ang nakaparadang motorsiklong pag-aari ng isang Elmer Angeles na natumba at nasira.

Hindi pa natapos ang pagwawala ni Pavolotskiy dahil muli itong sumampa at nagtatalon sa bubungan ng isang nakaparadang Toyota Corolla Sedan na pag-aari ni Aries Montoyo, 30, na ikinasira ng naturang sasakyan.

Nagkataong nagroronda malapit sa lugar ang mga tauhan ng Parañaque Police Community Precinct (PCP) 2 na nakakita sa pagwawala ng dayuhan kaya’t kaagad nilang inaresto ang suspek.