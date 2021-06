Israel bumilib sa Metro Manila bakuna center

Napabilib ang grupo ng mga eksperto mula sa Israel sa maayos na vaccination centers sa Metro Manila.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod ng pag-iikot at pag-obserba ng medical team mula sa Israel Ministry of Health sa vaccination rollout kontra COVID-19.

“Ang sabi nila walang ganito kagandang vaccination center sa Israel,” ani Roque.

Sa ngayon ani Roque ay umiikot ang medical team at tinitingnan ang mga pasilidad na pinagdalhan sa mga supply ng bakuna, pati na ang mga ginagawang pagbakuna sa mamamayan.

“We need to learn from Israel. Kasi Israel successfully achieved containment and we want to learn from what they did to achieved containment. Kasi alam n’yo naman sa Israel, wala na ‘yong mask in public places dahil meron na silang population protection. We want to achieve that state soon,” wika ni Roque. (Aileen Taliping)