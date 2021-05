Isolation facility lagyan ng libreng Wi-Fi

Hiniling ni Quezon City Rep. Precious Hipolito Castelo sa telecommunications companies (telco) na bigyan ng libreng Wi-Fi internet service ang mga COVID-19 patient na nasa isolation facilities sa buong bansa.

Ayon sa kongresista, isa sa mga dahilan kaya umiwas pumasok sa mga isolation facility ng karamihang may mga mild at moderate symptoms ng COVID-19 ay dahil bukod sa malayo ay walang internet connectivity para man lamang makausap ang kanilang mga mahal sa buhay.

Dahil dito, ayon kay Castelo, isang paraan upang mahikayat ang mga asymptomatic at mayroon mild at moderate illness na pumasok o na ihiwalay ang kanilang sarili sa naturang mga pasilidad ay bigyan ito ng libreng internet service.

“The pandemic is gi­ving them a windfall. They are among the few companies raking in profits amid misery and suffering. They should return part of it to the people in terms of free service,” dagdag ng solon. (Eralyn Prado)