‘Isolated case’ pa rin ba?

Kapag may mga kalokohang sabit ang mga lespu, plakado na mga tropapips ang linya ng mga opisyal na “isolated case” lang ‘yan. Pero hanggang ilang “isolated case” kaya ang dapat mangyari para hindi na maulit ang sinapit ng isang mag-ina sa Paniqui, Tarlac?

Pero bago ‘yan mga tropapips, sumakit daw sa katatawa ang tiyan ng isa nating kurimaw na walang almusal nang mabasa niya ang ginawang “pagsawsaw” ni Speaker Lord Allan Velasco sa nangyaring trahediya sa mag-inang Sonya Rufino Gregorio at Frank Anthony, na parang manok lang na binaril ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca.

Dati na raw may iringan ang mag-ina kay Nuezca dahil sa right of way, at naungkat ang usapin nang araw na may magpaputok ng boga na karaniwang pampaingay sa bagong taon. Ang mainit na pagtatalo, ayun, humantong sa trahediya.

Natural lang na magbigay ng kani-kanilang reaksiyon ang mga opisyal kapag ganyang katinding istorya mga tropapips lalo na kung ang opisyal eh dating konektado sa sangkot na institusyon gaya nina Senador Ping Lacson at Bato dela Rosa, na dating mga naging hepe ng Philippine National Police.

Kung hindi man konektado sa ahensiya o kahit papaano eh “area of concern” ng opisyal ang isyung magsasalita siya, dapat may malalim na laman o mensahe gaya ng ibang nagsabi na dapat suriin ng kapulisan ang kanilang hanay para magkaroon ng reporma at hindi na paulit-ulit ang nangyayari.

Pero natawa raw ang kurimaw nating nakababad sa social media nang mabasa niya ang “pagsakay” ni Velasco sa nangyari sa Tarlac na nananawagan na dapat maparusahan ang pulis na si Nuezca. Puna ng kurimaw natin, aba’y sa lumabas at makita sa nag-viral na video, talaga namang walang lusot ang trigger happy na pulis.

At sa tindi ng galit na ipinakita ng maraming netizen sa nangyari, tiyak na talagang mapaparusahan si Nuezca kaya ampaw daw ang pagsakay ng bagong lider pa man din ng Kongreso. Mas may katuturan daw kung humirit si Velasco na dapat pag-aralan na ang batas sa death penalty kung dapat ibalik sa mga awtoridad na makagagawa ng naturang uri ng karumaw-dumal na krimen.

Pero dapat nga bang bigyan ng mas mabigat na parusang kamatayan ang mga nasa awtoridad na gagawa ng naturang uri ng krimen? Ang mahirap kasi mga tropapips, awtorisadong magdala ng baril ang mga pulis kaya delikadong makabangga sila ng mga kapitbahay.

Sinasabi ng mga opisyal tulad ni PNP chief Police General Debold Sinas na “isolated case” o iilan lang naman ang mga ganyang krimen na sangkot ang mga pulis. Sabagay totoo naman na konti lang naman sila kumpara sa daang libong pulis.

Iyon nga lang, tila kapag nakagawa ng kalokohan ang bulok na pulis, matindi at tiyak na may patay o nagagahasa. Gaya halimbawa ng dalawang pulis sa Ilocos Sur na pumatay sa isang 15 anyos na babae at minolestiya ang isa pang babae.

May dalawang pulis naman sa Marikina City ang nanggahasa raw sa dalawang bilanggo at may isang pulis din na namaril ng isang lalaki sa Tondo, Manila.

Sa Bulacan, may babaeng lumabag sa curfew na hinuli ng pulis pero ginahasa sa presinto. May pulis naman sa kasama sa mga suspek sa pagpatay sa isang abogado sa Palawan. Maraming iba pang insidente na sinasabing pang-aabuso ng mga pulis.

Gaya ng mga kurimaw at tropapips natin, naniniwala tayo na higit na mas marami ang matitinong pulis.

Pero bakit may ibang tagapagpatupad ng batas na ang tila nasa isip eh sila ang batas at dapat silang kasindakan? Dahil ba sa may mga pulis na may kaso ang nakakalusot gaya ni Nuezca kaya lumalaki ang ulo at umaabuso?

Mukhang kailangang ipatawag ng PNP sa kanilang orientation si Spider Man para paalalahan ang mga lespu na, “With great power comes great responsibility.” Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”