Isleta binura sa PH squad

INALIS bilang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas na sasabak sa FINA World Championships sa Budapest ang sariwa pa sa pagwawagi ng gintong medalya sa nakalipas na 31st Southeast Asian Games na si Chloe Kennedy Ann Isleta.

Ito ang isiniwalat ng ina ni Isleta na si Cecille Doromal-Waller kung saan tuluyan nito inihayag ang mga tinitimping usapin ukol sa kanyang anak na naging miyembro ng Philippine Swimming Incorporated (PSI) noong 2015 subalit wala umanong nakukuhang buwanang allowance.

“My daughter has been with PSI since 2015!!! Up to NOW, ni sinkong duling wala pang allowance na natatanggap mula sa PSC!!! POC BAKIT???,” post ni Doromal-Waller.

“Trying to manipulate the line-up because of your “alagas” is a f#ck!ng dirty move!!! Don’t you dare f#ck with my daughter!!! Don’t you EVER…,” sabi nito. (Lito Oredo)