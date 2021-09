Isko: Unli quarantine nganga sa COVID!

Kasabay ng pormal na pagdeklara ng pagtakbo sa 2022 presidential election, inupakan ni Mayor Isko Moreno ang tinawag nitong unli quarantine na ipinatutupad ng gobyerno mula nang maganap ang pandemya sa COVID-19 noong 2020.

Sinabi ni Moreno sa kanyang talumpati sa Baseco Compound kung saan niya dineklara ang pagtakbo sa pagka-pangulo, habang ang ibang bansa ay ginagawa na ang pinakamainam na paraan upang matugunan ang pandemya, ini-experiment naman umano sa Pilipinas ang iba’t ibang quarantine classification.

“Other countries applied best practices, conducted field trials of scientific solutions. We, on the other hand, have used our people as guinea pigs in the longest and strictest experiment of unli quarantines,” ayon kay Moreno.

Apektado na aniya ang ekonomiya ng bansa subalit hindi naman napababagal ang pagkalat ng COVID.

“Five hundred fifty-seven days na po tayong nasa quarantine but instead of flattening the curve, we have flattened our economy. Yet many people continue flatlining in our hospitals without beds, doctors, medicine, and sadly, even without oxygen,” sabi ng alkalde.

`Healing presidency’

Pormal na ring ipinakilala ni Moreno ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong sa harap ng mga tagasuporta sa Baseco, Miyerkoles ng tanghali.

“Mga kapwa ko Pilipino, hindi po namin kakayanin na kaming dalawa lang ni Doc Willie ang laban na ito. Kailangan po namin kayo. Tulungan niyo po kami. Kailangan po natin ng pagkakaisa. Sama-sama natin gamutin ang bansa. Let us heal our country,” ani Moreno.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Go na layunin ng kanyang pagtakbo ay upang makatulong sa mga mamamayan lalo na ngayong pandemya.

“Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagulat sa aking desisyon. Wala po talaga sa plano ito. Wala po sa plano. Handang-handa na tayong manahimik, tumulong. Kaya lang maraming coincidence pagkakataon na nangyari, ngayon na `di ko alam bakit ganun,” sabi ni Ong.

“Sa mga kapwa kong vloggers, mga nakikinig pasensya na `wag kayo masyado magalit sa akin. Alam niyo naman tulong lang `to e, tulong lang `to. Bukod sa sinabi ni Yorme, `di naman ako papayag agad e, meron ako nakita sa kanya e may kutob ako magagawa niya po,” ani Ong. (Juliet de Loza-Cudia)