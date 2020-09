Isko sinita DENR sa delikadong ‘white sand’

Nais ni Manila Mayor Isko Moreno na maglabas ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources sa report na kumakalat na mapanganib ang dolomite rock sa kalusugan, kung saan ang naturang bato ang ginamit para sa synthetic white sand sa Manila Bay rehabilitation project.

Ito’y matapos ilahad ng Department of Health na posibleng magdulot ng respiratory issue ang isang tao na makakalanghap ng naturang bato.

“Ang dolomite po is a form of a rock na meron pong mga sinasabi sa mga pag-aaral na kapag na-inhale natin ito mga tao, may mga adverse reactions, respiratory mainly,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa virtual briefing nitong Lunes.

Sa sulat ni Moreno para kay DENR Secretary Roy Cimatu, sinabi nito na bilang duty ng alkalde na isaalang-alang ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang mga residente, dapat ay linawin ng kanilang ahensya kung ano nga bang totoo tungkol sa paggami ng nasabing bato.

“Hence, pursuant ot the faithful discharge of my duty to promote health and safety, enhance the right of people to a balanced ecology and preserve the comfort and convenience of the city inhabitants, may we seek your clarification on this declaration of Usec. Vergeire,” saad ni Moreno.

Nitong Martes ay binawi ni Vergeire ang kanyang naging pahayag at sinabing ang proseso lamang umano ng pagpino ng dolomite rock ang posibleng magkaroon ng epekto sa kalusugan.

“Sinisiguro naman po ng DENR na ito po ay will not harm the environment nor the population. Hindi naman po yan bibigyan ng clearance ng DENR kung ito ay makakasama sa kalusugan ng ating mga kababayan,” pagtanggol pa nito.