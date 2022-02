Isko-Sara tablado kay Duterte

Walang iendorsong kandidato si Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagka-presidente at bise-presidente para sa darating na eleksiyon sa Mayo.

Ito ang tugon ng Malacañang matapos lumutang ang Isko-Sara tandem na naunang isinulong sa Mindanao Region.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na nagsalita na ang pangulo na hindi ito mag-iendorso ng kandidato maliban na lamang kung kinakailangan.

“Wala pong ini-endorse. Sabi ni Pangulo, he will not endorse any presidential candidate unless there is a jusrification or he sees the need to do so,” ani Nograles.

Sa ngayon aniya ay wala pang iniendorso si Pangulong Duterte at hindi ito nagbabanggit sa isyung pampolitika sa tuwing humaharap sa publiko.

Matatandaang inihayag ng presidente sa kanyang Talk to the People na wala siyang makita sa mga kandidato na dahilan para iendorso ang mga ito para sa darating na eleksiyon sa Mayo. (Aileen Taliping)