Isko sa Palasyo: Hindi kami takot sa inyo!

“Maghanda kasi kayo, huwag kayo maghanda sa eleksiyon. Kayo naghahanda sa eleksiyon, makapagbintang kayo e ‘di naman kami takot sa inyo. This is democract. So what. It’s just politics, if you don’t like politics stay away from politics but dont accuse your constituents.”

Ito ang gigil na resbak ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga pasangganong tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang panawagan para sa pagtugon sa COVID-19 na inaakusahang pamumulitika.

“Buhok ng may buhok, taba ng may taba, brief ng may brief, nag-aano lang ng hinaing e,” ani Moreno.

“‘Yong mga pasangganong sagot kumita na ‘yan. 2016 bumenta na ‘yan,” dagdag pa ni Moreno.

Ayon kay Moreno ang sinasabi lang ng mamamayan na gamot ang kailangan hindi face shields, gayundin ang pagpapagawa ng mga ospital. (Juliet de Loza-Cudia)