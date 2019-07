Isko nakadawat og mga death threat

Gibutyag sa duol ni Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso nga nagsugod na kining nakadawatug mga hulga sa kinabuhi tungod sa iyang pagpaningkamot nga limpiyohon ang Manila, duha ka sana human milingkod ang mayor.

Matud ni Manila Councilor Manuel “Letlet” Zarcal, wala himoun maapektohi ang mayor maong hulga tungod kay kabahin kini sa iyang trabaho.

“The mayor simply brushed aside the threat when the information was given to him, saying it comes with the territory. Sabi ni Mayor, hazards of the job daw ‘yun and only meant to derail his efforts to rid the city of illegal vendors and syndicated, ‘organized’ vending schemes,” matud niya.

Wala hinoun gidetalye ni Zarcal kung diin gikan ang hulga apan nagtuo siya nga gikan sa mga tawo nga naligsan ni Moreno sa iyang gipatuman nga paglimpiyo sa kadalanan alang sa mga motorista nga dugay nang gidominar sa mga vendo