Isko may hugot sa angkan ng mga politiko

Kung si Manila Mayor Isko Moreno ang tatanungin, mas pipiliin niya ang pagiging isang politiko kaysa isang artista.

Paliwanag ni Moreno sa panayam sa “Balitaan at Kumustahan” sa Politiko Live ni Jon Ibanez, iba kasi ang nagagawa ng nakatutulong as mas malawak na paraan kaysa sa pag-aartista.

Sinabi pa ni Moreno, na makailang pagkilala na rin ang tinanggap bilang artista, na malaki ang maiaambag niya sa Pilipinas dahil kaya niyang baguhin ang kapalaran ng isang ordinaryong Manilenyo at iangat ang estado ng buhay base sa kanyang pamumuno at pagdedesisyon.

“Masarap sa showbiz. You gain something but at the end of the day, mauubos ang buhok ko, dadami linya ko sa mukha, darating oras that you will fade away. Walang gaanong na-share sa bansa. Sa politics, puwede ako magbago ng buhay ng tao mapataas ang antas ng buhay ng tao na mapapakinabangan even long before I am gone even in a hundred years,” ani Moreno.

Sa tanong kung mayroon ba sa pamilya niya na gustong sumunod sa yapak niya bilang artista o politiko, sinabi ni Moreno na ang anak niyang si Joaquin ang gusto na mag-artista pero may payo siya.

“Sabi ko wala naman ako hihingin sa iyo you can choose a life of your own. Pero isang bagay na gustoko ay makamit niyo ang `di naipagkaloob sa akin na makapagtapos ng pagaaral,” sabi nito.

“You can do anything except habang kung magpopolitika naman habang nasa gobyerno siya wala sa inyo na papasok sa gobyerno habang nakaupo ako. Hindi ipinapamana ang posisyon sa gobyerno,” ani Moreno. (Kiko Cueto)