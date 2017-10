Isko kumalas sa GOCC

Nagbitiw sa kanyang puwesto si Francisco M. Domagoso o mas kilala bilang Isko Moreno bilang miyembro ng Board of Directors at Chairman and Chief Executive Officer ng North Luzon Railways Corporation o NLRC.

Sa kanyang sulat na ipinadala kay Pangulong Rodrigo Duterte na may petsang October 27,2017, inilahad ni Moreno na personal na dahilan ang kanyang irrevocable resignation.

Nagpasalamat si Moreno kay Pangulong Duterte sa oportunidad na makapaglingkod sa kanyang administrasyon kahit iilang buwan pa lamang ito.

Marami aniya siyang natutunan sa dynamics ng national government lalo na ang pangangasiwa sa isang government-owned and controlled corporation.

“I am truly honored and deeply grateful for the opportunity to have served under your administration. The experience I have gained is indeed enriching and has taught me valuable knowledge about the dynamics of national government specifically running a government-owned and controlled corporation,” ang bahagi ng irrevocable resignation ni Moreno sa Pangulo.

Hinirang ni Pangulong Duterte si Moreno noong July 2017 at magtatapos sana ang termino nito sa June 30, 2018.