Isko kinumpara sa halimaw ni Rita Avila

Iba talaga ang politika! Winawasak talaga ang mga dating magkakasama, magkakaibigan.

Tulad nga ngayon, ang dating magkasangga sa ‘That’s Entertainment’ na sina Rita Avila, Isko Moreno, ngayon ay magkalaban na.

Hindi nga nagustuhan ni Rita ang mga matatalas na salita ni Yorme kay VP Leni Robredo. Si Rita ay supporter ni Leni.

“Ang babaw Yorme. ‘Yan lang ang kaya mong isipin at sabihin? Kung hindi mo makita ang buti sa mga sinabi ni VP, kakahiya ka naman.

“Maganda nga ang sinabi tungkol sa’yo ni VP Leni. At ikaw rin maganda sinabi mo sa kanya nung nakaraan. After a few days ganyan ka na? Gollum lang? Paiba-iba ng mukha at sinasabi?

“At yellowtards pa talaga ha? Ako nga ayoko pag tinatawag ang mga DDS ng dutertards kasi ‘di naman dapat magpakababa ng pagkatao by calling them that just bec. DDS sila. Tao pa rin sila.

“Pasensya na ha? Pero salamat sa pagpapakita mo ng kulay.

“Klarong-klaro naman mga Pilipino.

“Mayor Isko Moreno, aga mo namang pinahamak ang sarili mo.

“Pero salamat dahil nalaman agad namin ang pagkatao mo.

“Buti talaga na ‘di ako ang lumabas na nanay mo sa pelikula mo. Mahal ko ang direktor pero di talaga maganda ang kutob ko sa’yo.

“Pinagtanggol pa kita nung siraan ka ng pangulo tungkol sa bold photos mo. Meron ka namang nagawang tama kaso mas malakas ang tama mo.

“Pasensha na ulit. Sa tama at tutoo lang ako!”

Kaloka, di ba? Kinumpara pa si Yorme sa halimaw na si Gollum! (Dondon Sermino)