Isko Huwag muna mag-relax

Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa mga nasasakupan na huwag munang mag-relax at patuloy na sumunod sa mga health protocol.

Aniya, 61 ang bagong nahawa ng COVID sa Maynila habang nasa 437 ang aktibong kaso.

“Makikita nyo na me konting paglago ng impeksyon. Baka lang…ako ay nagpapaaala na baka masyado tayong natutuwa na napapababa natin ang impeksyon at napapabayaan na natin ang distancing at pagsusuot ng mask. ‘Wag po mga kababayan,” ayon kay Moreno.

Giit niya, “Baka kayo ay nagre-relax na. ‘Wag po. Let us continue to wear face masks and observe social distancing.” (Juliet de Loza-Cudia)