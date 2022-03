Isko hanga kay Lacson sa ‘di pag-atras

Hinangaan ni Manila Mayor Isko Moreno si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na hindi nagpatinag at itinuloy ang kandidatura sa pagka-pangulo sa kabila ng pagiging independent candidate.

Ayon kay Moreno, asset sa bansa si Lacson kaya’t magandang kasama ang kanyang pangalan sa pagpipiliang susunod na pangulo sa Mayo.

“I’m happy that Senator Lacson continues to participate in the campaign as a candidate for president kasi maganda ring siyang option ng mga kababayan nating Pilipino,” ani Moreno.

Nauna nang sinabi ni Lacson na hindi siya aatras sa eleksiyon kahit mahirap ang kanyang hinaharap na laban.

“I don’t know ‘di tayo aatras all the way hanggang May 9 no matter what. Maski harangan man ng sibat ‘di kami aatras, tuloy-tuloy kami,” ayon sa senador.

“Today, I official announce my resignation as chairman and member of Partido ng Demokratikong Reporma, which effective makes me an independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections,” pahayag ni Lacson sa isang press conference.

Subalit sa kabila nito ay binigyang-diin ni Lacson na ipagpapatuloy pa rin niya ang laban sa kanyang layunin na pagsilbihan ang bansa at ang taumbayan sakaling palaring manalo sa susunod na halalan.

Gayunpaman, sinabi ni Lacson na wala siyang sama ng loob kay Alvarez, Davao del Norte Gov. Edwin Jubahib, ang secretary general ng partido, at iba lang kandidato ng Partido Reporma sa Davao del Norte.

“Sa mga miyembro at kandidato ng partido sa labas ng Davao del Norte, who joined the party because of our shared advocacy to fight graft and corruption in pursuit of good governance, I am not leaving you behind. I assure you that I will be you leader and supporter in our shared convictions and aspirations,” dagdag ni Lacson.

“Magkakasama pa rin tayo sa laban na ito. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, tuloy ang laban hanggang sa dulo,” pagtatapos ng senador. (Mark Joven Delantar/Dindo Matining)