Isko ginugol birthday sa bahay ampunan

Naglaan ng oras kahapon si Manila Mayor Isko Moreno at kanyang anak na si Joaquin para mabisita ang mga foster care bilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan.

Sinamahan si Moreno ng anak niyang si Joaquin sa mga foster care institution na kumakalinga sa mga homeless, unwanted, may espesyal na pangangailangan, naulila at inabandonang bata at matatanda.

Kapwa ipinanganak ang mag-amang Moreno ng Oktubre 24.

Wish ni Moreno sa kanyang 46th birthday ay maglaho na ang pandemya at patuloy na suporta at kooperasyon ng mga taga-Maynila upang sila ay maging supisyente na sa madaling panahon.

Ayon kay Moreno, matagal na nilang plano ni Joaquin ang nasabing aktibidad dahil nais nila na kahit papaano mapangiti ang mga kapus-palad lalo na sa gitna ng pandemya. (Juliet de Loza-Cudia)