Isko gawing ehemplo — Bagatsing

Naniniwala ang isang kilalang ci­vic leader na ang ginawa ni incoming Manila Mayor Francisco ‘Isko Moreno’ Domagoso na pagpapakumbaba at pagbisita sa mga nakalaban niyang kandidato sa katatapos na midterm elections, na sina outgoing Mayor Joseph Estrada at dating Mayor Alfredo Lim, para sa pagkakaisa ng mga Manilenyo, ang pinakamainam na gawain ng isang pinuno ng Lungsod.

Ayon kay Don Bagatsing, ang ganitong uri ng lider ay dapat na pamarisan o tularan dahil nagpapa­kita ng magandang ehemplo sa mga mamamayan.

“The act of reaching out to Erap and Lim is magnanimous and noble. This should serve as a guide to All of us Manileños who Love the City to unite and Set aside differences for the sake of the City,” pahayag pa ni Bagatsing.

Ganito rin naman ang pananaw ni incoming 4th District Councilor DJ Bagatsing, na nagsabing dapat na maging huwaran sa barangay at sa kabataan ang ginawa ni Isko.

“We should emulate him, sa dumi ng pulitika ngayon, bilib kami sa ginawa ni mayor Isko,” ani DJ.

Matatandaang una nang binisita ni Isko sina Estrada at Lim sa layu­ning makipagkaisa at makipagtulu­ngan sa mga ito, para sa kapakanan ng mga Manilenyo.