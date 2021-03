Isko gagawing Singapore style ang pabahay

Wala nang magiging squatter at tatapusin na rin ni Manila Mayor Isko Moreno ang pangungupahan sa Maynila sa pamamagitan ng nga itatayong housing project na kinopya sa ideya ng yumaong Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew.

Sa ilalim ng Ordinance No. 8730, ang beneficiary ay magbabayad ng P2,000 kada buwan. Ang maiipong bayad ay ibabalik din sa beneficiary kapag gumanda na ang buhay, may kakayahan nang bumili ng bago at mas malaking bahay at nagdesisyon ng iwan ang lugar.

Sinabi ni Moreno na hindi lamang squatter na nakatira sa paligid ng housing project ang magiging beneficiary kundi maging ang mga nangungupahan.

Aniya, maaaring gamitin ng beneficiary ang unit hangga’t gusto niya kabilang na ang kanyang tagapagmana at mga magiging anak pero ang pagmamay-ari ng unit ay nananatiling sa gobyerno at tanging mga kadugo lang ng beneficiary ang maaaring tumira sa nasabing unit.

Sa kaso naman ng isang kawani ng lungsod, ang nasabing empleyado ay maaaring gamitin ang unit na itinakda sa kanya hangga’t naglilingkod siya sa pamahalaang lungsod, pero kailangan niya itong iwan kapag siya ay nagretiro na upang pakinabangan naman ng ibang empleyado.

Ang bawat site, ayon kay Moreno ay magkakaroon ng sariling drainage and water system, kabilang na rin ang supply ng kuryente sa bawat unit na mayroong comfort room, laundry area, kitchen, dining at sala area at mayroon ding second floor kung saan may dalawang kuwarto, isa para sa magulang at isa para sa mga anak.

“Pangarap namin ito ng nanay at tatay ko. Di man namin nakamit, nakamit n’yo naman. Ako ay 23 years na in public service ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakapal na ordinansa… pangarap ko ‘yan pero idea yan ni Lee Kuan Yew,” ayon kay Moreno. (Juliet de Loza-Cudia)