Isko binalaan pasaway sa swab test

Mahaharap sa kasong kriminal ang mga residente ng Maynila na nanggaling sa bakasyon sa mga lalawigan pero iiwas sa mandatory swab testing at kalaunan ay magpopositibo sa COVID-19.

“Kapag ikaw ay positibo at iyong pinabayaan, you might be violating a republic act. Merong batas para diyan, more than the IATF (Inter-Agency Task Force) rule,” pahayag ni Mayor Isko Moreno sa isang panayam kahapon.

“They might be facing cases, criminal cases,” patuloy niya.

Kaya naman hinikayat niya ang mga residenteng nagbakasyon sa lalawigan na sumailalim na lang sa swab test sa halip na maharap sa posibleng kaso.

“One, may peace of mind ka na makukuha, libre mong nakuha. Two, at least kahit paano, alam mo kaagad paano ia-address and if you will turn out to be positive, we will try to take care of you,” aniya. (Juliet de Loza-Cudia)