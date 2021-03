Isko bet ng LP sa 2022 pero Leni mas kuwalipikado

Kumbinsido ang Liberal­ Party (LP) sa lakas ng popularidad ni Manila Mayor Isko Moreno para dalhin nilang kandidato sa pagka-Pangulo para sa May 9, 2022elections pero pinakakuwalipikado pa rin umano upang ma­ging standard-bearer ng kanilang partido si Vice President Leni Robredo.

Aminado si Sen. Franklin Drilon, vice chairman ng LP na may mga nag-uudyok sa kanila na ga­wing presidential candidate ng kanilang partido ang alkalde ng Maynila.

Malakas umano ang hatak ni Moreno sa masa dahil sa kanyang mga programa at positibong pamamahala sa Maynila.

Gayunman, sinabi ni Drilon na walang opisyal na posisyon dito ang LP dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila nagpupulong.

“We haven’t even met to discuss this. Maybe we should. Right now there is no question Vice President Leni Robredo to us is the most qualified to be the next president,” ani Drilon.

Idiniin naman ni Drilon na personal pa ring desis­yon ni Robredo ang masusunod at hindi nila aniya ito igigiit sa Bise Presidente. (Mia Billones)